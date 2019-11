Vanvittigt comeback af verdens nr. 1: Nadal knækker russer, der bare lige skulle serve en sikker sejr i hus

Direkte sport i tv Onsdag 13. november DR 3 15.00 Atletik: Para-VM TV 2 Sport 19.10 Håndbold: København-Odense (k) 4.00 Basketball: LA Lakers-Golden State TV3 Sport 15.00 & 21.00Tennis: Nitto ATP Finals 23.00 Dart: Grand Slam 1.05 Ishockey: New Jersey-Ottawa TV3 Max 19.55 Håndbold: Porto-Kiel (m) Eurosport 1 13.45 & 19.45 Snooker: Northern I. Open

Tennis. Rafael Nadal leverede onsdag et helt usandsynligt comeback ved ATP-sæsonfinalen i London, som holder ham i live i turneringen. Spanieren var mod russiske Daniil Medvedev nede 1-5 i tredje sæt, overlevede en matchbold, indhentede sin modstander og endte med at storspille i den afgørende tiebrak, så han sejrede, 6-7, 6-3, 7-6. Daniil Medvedev opførte undervejs et grotesk teater over for sin lejr på tilskuerpladserne i stedet for at koncentrere sig om at spille, og det forstod Nadal at udnytte, da det var aller mest nødvendigt. Medvedev virkede meget nervøs, da han skulle sikre sin første sejr over legenden med de 19 grand slam-titler, og nederlaget kan blive svært at komme sig over for det 23-årige stortalent fra Moskva.

Fodbold. Arsène Wenger får nyt job i Fifa. Den tidligere Arsenal-træner skal være chief of global football development (chef for global udvikling af fodbold, red.) i Det Internationale Fodboldforbund. Det skriver Fifa på sin hjemmeside. For nylig oplyste franskmanden ellers, at han var i kontakt med Bayern München, der har fyret sin cheftræner Niko Kovac.

Raymond Poulidor sluttede som nummer 3 i sit sidste Tour de France i 1976. Foto: -/Ritzau Scanpix

Cykling. Franske Raymond Poulidor, der tre gange blev nummer to i Tour de France, er død, 83 år. Det meddeler Tour de France på Twitter. Raymond Poulidor kørte hele sin karriere på det franske Mercier-mandskab, der var aktivt fra 1935 til 1984. Raymond Poulidor var tættest på at vinde Tour de France i 1964, da han kun blev slået med 55 sekunder af landsmanden Jacques Anquetil. Poulidor sluttede endvidere som nummer 3 hele fem gange og yderligere slutplaceringer som nummer 7, 8 og 9 gør ham med 11 top-10-placeringer til alle tiders næstbedste efter hollænderen Joop Zoetemelk (12).

Cykling. En anden tidligere 2’er i Tour de France, Romain Bardet (AG2r), opgiver at stille til start i 2020-udgaven. Han vil i stedet fokusere på Giro d’Italia, OL og VM i 2020. »Det har ikke været nemt at droppe Touren, som har givet mig så meget. Det er et løb, jeg inderligt elsker. Men det er bedre at tage en pause fra min smukke tid i løbet for derefter at vende tilbage året efter«, siger 29-årige Bardet ifølge Ritzau til AFP. Romain Bardets næste mulighed for at køre Tour de France er i 2021, hvor løbet starter i København.

Badminton. Onsdag vandt Viktor Axelsen 21-9, 21-14 over Son Wan Ho fra Sydkorea i 1. runde af Hong Kong Open og møder i 2. runde Malaysias Daren Liew. Jan Ø. Jørgensen vandt i tre sæt over Kantaphon Wangcharoen fra Thailand og møder nu Anthony Ginting fra Indonesien, mens Anders Antonsen efter en 21-13, 21-13-sejr over Kinas Lu Guang Zu møder dennes berømte landsmand Lin Dan, som i tre sæt knækkede Hans-Kristian Vittinghus. Line Kjærsfeldt og Mia Blichfeldt er begge ude af turneringen, mens de danske doubler er videre.

Fodbold. Det er dyrt, ikke at overholde reglerne i Premier League-klubben Chelsea. Avisen Daily Telegraph er kommet i besiddelse af et foto, der viser, at manager Frank Lampard udstikker gigantiske bøder, såfremt spillere kommer for sent til både det ene og det andet. Det koster 20.000 pund, ca. 174.000 kroner, at komme for sent til træning, mens man slipper med 1.000 pund (ca. 8.700 kr.) i tilfælde af, at ens telefon ringer under middagen. Og betaler man ikke indenfor 14 dage, så fordobles bøden.

Doping. Bloddopingskandalen Operation Aderlass (Operation Åreladning) har tilsyneladende fældet endnu en person. Det er den tyske speedskating-træner Robert Lehman-Dolle, der er blevet fyret fra sit job som talenttræner ved det olympiske træningscenter i Berlin. 35-årige Lehman-Dolle, der selv har været med ved OL tre gange som aktiv, har været genstand for tyske antidopingmyndigheders undersøgelser siden maj og med fyringen er der altså noget, der tyder på, at han har haft kontakt til dopinglægen Mark Schmidt. 21 atleter fra otte nationer er under mistanke i Operation Aderlass.