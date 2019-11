Tre kampe giver et praj om Mourinhos planer med Eriksen

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Lørdag 30. november DR1 12.30 Håndbold: Danmark-Australien (k) DR2 18.00 Fodbold: EM-lodtrækning DR3 18.30/21.45 E-sport: CS:GO ECS TV 2 Sport 7.00 Håndbold: Serbien-Angola (k) 10.00 Håndbold: Frankrig-Sydkorea (k) 12.30 Håndbold: Norge-Cuba (k) 14.00/17.00 Billard: VM i trebandekarambole 23.00 Basketball: Sacramento-Denver TV3+ 13.30 Formel 1: GP Abu Dhabi, kval. 16.00 Fodbold: Liverpool-Brighton TV3 Sport 13.30 Fodbold: Charlton-Sheffield Wed. 18.30 Fodbold: Bayern M.-Leverkusen 21.05 Ishockey: Montreal-Philadelphia TV3 Max 13.30 Fodbold: Newcastle-Manchester C. 16.00 Fodbold: Derby-QPR 18.30 Fodbold: Southampton-Watford Xee 15.30 Fodbold: Hertha Berlin-Dortmund Eurosport 1 13.50 Nordisk komb. : World Cup 13.00/14.30 Skiskydning: World Cup 16.15 Skihop: World Cup 18.50/20.00 Alpint: World Cup (k) Eurosport 2 14.40/19.45 Snooker: UK Championship

Vis mere

Fodbold. Den nye Tottenham-manager José Mourinho har tilsyneladende ikke tiltro til Christian Eriksen som stamspiller. Mourinho sejrede lørdag også i den tredje kamp som Spurs-boss – 3-2 over Bournemouth – og for tredje gang havde han den danske midtbanemand på udskiftningsbænken. Eriksen kom ikke på banen og har totalt spillet 72 minutter af 270 mulige under José Mourinho. Den danske landsholdsspiller luftede i sommers tanken om, at han bestemt ikke ville være afvisende for at prøve sig af i en anden klub. Han er kontraktfri 1. juli og kan allerede fra 1. januar frit forhandle med andre klubber. Tottenham er med sejren oppe som nr. fem og har nu 6 point op til Chelsea, der tabte på hjemmebane med 0-1 til West Ham.

Overblik: Resultater og stillinger fra ind- og udland

Fodbold. Liverpool havde kurs mod en noget nær perfekt lørdag i Premier League. Rivalerne havde smidt point i den tidlige kamp og anfører Virgil Van Dijk gik forrest med to scoringer i det, der skulle blive en 2-1-sejr på Anfield mod Brighton. Men sejren fik en bitter bismag. Målmand Alisson Becker begik en kæmpebrøler, da han 10 minutter før tid havde hånden på bolden udenfor straffesparksfeltet og måtte indkassere et direkte rødt kort. Han er dermed ude af derbyet mod Everton på onsdag, hvor Liverpool skal forsvare deres forspring på 11 point til Manchester City.

Mestrene fra City spillede blot 2-2 i Newcastle. Belgieren Kevin De Bruyne lignede en matchvinder med en stor individuel detalje, da han bragte City på 2-1 i Newcastle. Med ni minutter tilbage af opgøret brugte De Bruyne brystkassen til at få kontrol over bolden, som han i samme bevægelse med uhørt kraft hamrede på underkanten af overliggeren og i mål. Newcastle-kaptajn Jonjo Shelvy scorede endnu et flot mål og sikrede 2-2 efter en god frisparksdetalje i 88. minut.

Fodbold. Jürgen Klinsmanns comeback som træner i Bundesligaen endte med nederlag, da Dortmund uden skadede Thomas Delaney og Jacob Bruun Larsen sejrede 2-1 i Berlin mod Hertha.

Golf. Nanna Koerstz Madsen går ind til Open de Espanas finalerunde som favorit. Danskeren fører efter en super tredje runde i 7 slag under par med 202 slag foran svenske Julia Engströms 204 slag. Der er over 300.000 kroner i præmie til vinderen.

Golf. Rasmus Højgaard havde ikke tur i den på tredje runde af European Tour-turneringen i Sydafrika. Danskeren gik runden i seks slag over par og er nu delt nr. 43. Både Jeff Winther og Benjamin Poke gik runden i par. De er nu nr. 37 og 26. Spanieren Pablo Larrazábal fører i 11 slag under par.

Håndbold. Kvindernes VM-turnering i Japan er indledt med lidt af et chokresultat gruppe B, der også tæller det danske mandskab. Det opsigtvækkende resultat kom, da Frankrigs regerende verdens- og europamestre tabte 27-29 til Sydkorea, der i backen Ryu Eun-hee havde en storskytte. 12 pletskud leverede hun dagen inden mødet med Danmark. Tyskland slog Brasilien 30-24.

Fodbold. Real Madrid er nyt tophold i den bedste spanske række. 2-1-sejr på udebane mod Alaves sendte kongeklubben forbi Barcelona i tabellen. Dani Carvajal blev matchvinder små 20 minutter før tid.

Olympisk. Fra Japan forlyder det, at OL 2020’s hovedarena er færdigbygget og klar til brug. Lørdag blev det nye stadion til ca. 8,5 milliarder kroner og med plads til 60.000 tilskuere officielt overdraget til ejerne. »Vi er meget tilfredse med, at konstruktionen af det nye stadion, der er et vigtigt symbol for OL i Tokyo 2020, er færdig. Det får os til at indse, hvor tæt vi er på sommerlegene«, siger OL-formand Toshiro Muto ifølge Ritzau.