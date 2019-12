FC Midtjylland bedst i Danmark, men FC København er det i hele Norden

FOR ABONNENTER

FC København må finde sig i i, at FC Midtjylland er Danmarks nummer 1 nu. Til gengæld er FCK Nordens bedste klubhold, forhåbentlig også efter Europa League-mødet med Malmö FF på torsdag. Ståle Solbakkens hold spillede med håndbremsen trukket i perioder mod FC Nordsjælland og vandt for anden gang i træk på kunstgræsset (som Solbakken ellers hader) i Farum. FCK kunne hive førsteangriberen Dame N’Doye ud efter en lille time. Han er FC Københavns topscorer i Europa med 19 mål i 52 kampe (kilde: nipserstat.dk) i forskellige turneringer og meget vigtig at have frisk og klar til den store kamp. Men det bliver hårdt for FCK at skulle undvære anfører Carlos Zeca i Parken. Han må afsone karantæne og tage plads på tribunen.