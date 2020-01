I Spillerforeningen har kvinder ikke de samme rettigheder som mænd

De skal ikke hives rundt i manegen

Og netop kampen for bedre vilkår i kvindefodbold har været på dagsordenen i Spillerforeningen.

Ordene, der står sort på hvidt i Spillerforeningens vedtægter, strider mod den kamp, som Spillerforeningen kæmpede for at sikre, at kvindelandsholdet i fodbold skulle have de samme arbejdsvilkår som mændenes landshold.

Fra efteråret 2016 og et år frem holdt Spillerforeningen og DBU fast i hver deres ende af et tovtrækkeri om en aftale for kvindelandsholdets honorarer og arbejdsvilkår. Uden at parterne rykkede sig så meget som en centimeter på trods af, at danskernes blikke borede sig dybere ind i nakkerne af dem, i takt med at to landskampe måtte aflyses, og diskussionen om forskelsbehandling mellem køn i fodbold tordnede af sted.

I 2016 sagde Mads Øland, der er direktør for Spillerforeningen og stod i spidsen for forhandlingerne, til Politiken, at han kæmpede for bedre vilkår til det kvindelige landshold.

»Jeg vil have, at spillerne får nogle ordentlige forhold, hvor de ikke bare trækkes rundt i manegen. Det er det, jeg går efter. Jeg går jo ikke efter tvisterne, men jeg kommer heller ikke bare til at sige, at rammerne for Spillerforeningens medlemmer er gode nok. Hvis de har et ønske om noget, fremfører jeg det og kæmper for det. Sammen er vi stærkere, alene er vi svage«, sagde han dengang om forhandlingerne med DBU.

Spillerforeningen ville have, at kvindelandsholdet skulle have flere penge for at repræsentere Danmark, og at DBU og kvindelandsholdet skulle have et arbejdsgiver-lønmodtager-forhold for i bund og grund at sikre kvinderne lige arbejdsvilkår med herrerne. Det ville DBU ikke gå med til.

Gode hoteller, bedre baner, topudstyr, flere trænere og krav på arbejdsskadeforsikring. Det var noget af det, som et arbejdsgiver-lønmodtager-forhold kunne sikre det danske kvindelandshold, som sad på de billigste rækker i natflyet med tre mellemlandinger, trænede på dårlige baner og havde færre trænere med på samlinger end de mandlige landsholdsspillere. Forhold, som mændene aldrig ville arbejde under ifølge landsholdsangriber Pernille Harder.

Ikke fulgt i praksis

Opgøret endte i november 2017 med, at kvinderne fik en landsholdsaftale på fire år med et årligt indskud på to millioner mere til holdet og honorarer og stipendier, der steg med 180 procent. I forhold til arbejdsgiver-lønmodtager-forholdet kom parterne aldrig frem til en løsning, og det er derfor ikke en del af den nuværende kontrakt.