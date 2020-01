Woznickis modstander lagde pressecenter ned med kommentar om sin fysik

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det er sjældent, at et helt presserum bryder ud i et højlydt fælles grin. Men det skete onsdag eftermiddag. Tunesiske Ons Jabeur havde nogle timer forinden slået franske Caroline Garcia ud af Australian Open. To døgn efter at have overvundet Johanna Konta, der var seedet som nr. 12 i turneringen.