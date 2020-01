Dansk basketballekspert om Bryant-død: Frygteligt tab Basketballeksperten Thomas Bilde kalder Kobe Bryants død for et helt ubegribeligt tab.

Det er et frygteligt tab, at den amerikanske basketballegende Kobe Bryant søndag mistede livet i et helikopterstyrt.

Det vurderer den danske basketballekspert Thomas Bilde.

»Det er et frygteligt stort tab. Det er helt ubegribeligt. Det er en af sportens absolut største profiler, der er gået bort. En enorm tragedie«, siger Thomas Bilde til Ekstra Bladet.

Basketballikonet blev bekræftet død søndag aften dansk tid af de lokale myndigheder i byen Calabasas på Twitter.

Kobe Bryant omkom i forbindelse med et helikopterstyrt i byen Calabasas, som ligger lige uden for Los Angeles.

Der var yderligere fire personer om bord på den private helikopter, da den styrtede mod jorden. De fire øvrige personer er også døde, bekræftede myndighederne.

»Han var en af baskethistoriens mest vindende spillere. Han løftede NBA til nye højder. Der var tale om ener med et utroligt vinderinstinkt. Han gjorde alt for én klub og var en fantastisk repræsentant for sporten. Tragisk, tragisk, fandeme trist«, siger Thomas Bilde til Ekstra Bladet.

Overhalet på topscorerlisten få timer før sin død

Kobe Bryant spillede i hele sin karriere for klubben Los Angeles Lakers, indtil han stoppede karrieren i 2016.

I løbet af sin 20-årige karriere, som begyndte i 1996, vandt Kobe Bryant fem NBA-mesterskaber. Han spillede 1.346 kampe i NBA.

Få timer inden helikopterstyrtet blev Kobe Bryant overhalet på NBA's topscorerliste af den nuværende Los Angeles Lakers-stjerne LeBron James, der med 33.655 point er nummer tre på listen.

Kobe Bryant er nummer fire på topscorerlisten med 33.643 point. Kareem Abdul-Jabbar og Karl Malone er nummer et og to på listen.

