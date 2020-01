Basketball-legenden Kobe Bryant er død i helikopterstyrt

Den tidligere NBA-legende er død et helikopterstyrt, bekræfter de lokale myndigheder.

Den amerikanske basketball-legende Kobe Bryant er død efter et helikopterstyrt. Det bekræfter de lokale myndigheder i byen Calabasas på Twitter.

Kobe Bryant, der blev 41 år, var en af de største stjerner i NBAs historie. I 1996 blev han den næstyngste spiller nogensinde i NBA, da han efter high school begyndte sin professionelle karriere for Los Angeles Lakers, med hvem han siden vandt en lang række mesterskaber.

Han var 198 centimeter høj, og det er ikke særlig meget i NBA, men hans træf- og boldsikkerhed og hans overblik sikrede ham adskillige pointrekorder i sin tid for Lakers.

Når de største stjerner i amerikansk sport trækker sig tilbage, hædres de ofte ved, at deres tidligere klubber tager deres rygnummer ud af brug i fremtiden.

Men hos Los Angeles Lakers blev to numre trukket tilbage, da Kobe Bryant i december 2017 skulle hyldes for sin glorværdige karriere i klubben.

For Bryant spillede halvdelen af sin 20 år lange karriere i Lakers med rygnummer 8 og den anden halvdel med nummer 24.

Det blev til tre NBA-titler i det første nummer og to titler i det andet nummer.

»Vi er her for at hylde den største spiller, der nogensinde har båret lilla og guld (Lakers-trøjen, red.)«, lød det fra en tidligere Lakers-stjernespiller, Earvin ’Magic’ Johnson ved den lejlighed.

Kobe Bryant optrådte aldrig for andre NBA-klubber end Los Angeles Lakers og blev i 2008 kåret til ligaens mest værdifulde spiller. 18 gange var han på NBA’s allstar-hold, to gange scorede han flest point af alle i sæsonen, og så vandt han to gange OL-guld med USA.





