Nu er det officielt: Christian Eriksen skifter til Inter

De næste fire år et halvt år skal Christian Eriksen forsøge at hjælpe Inter og Antonio Conte ud af titeltørken.

Måneders rygter og spekulationer er forbi, og nedtællingen er slut. Christian Eriksen har underskrevet kontrakten med den italienske storklub FC Internazionale, hvor den 27-årige fynbo bliver den fjerde danske fodboldspiller.

Efter ankomsten til Milano i går gennemgik Christian Eriksen lægetjek på både Inters egen klinik og hos Coni, den italienske olympiske komite, der på vegne af Serie A også helbredstjekker nyankomne spillere.

I Inter skal Antonio Conte med Christian Eriksens hjælp forsøge at genrejse en storklub, der ikke har vundet en titlel siden 2011.

Dernæst kørte Christian Eriksen til Inters hovedkvarter i byen, hvor han underskrev kontrakten for de kommende fire et halvt år med sin tredje udenlandske klub efter hollandske AFC Ajax og engelske Tottenham Hotspur, men Inter foretrak at udsætte den officielle præsentation af den nye spiller til i dag.

»Jeg kunne næsten ikke vente med at komme til klubben. Det er skønt at være her, og jeg er meget glad for at være ny spiller i Inter. Jeg er begejstret og glæder mig til at møde tilhængerne. Jeg har allerede mødt deres varme, det har været en fantastisk velkomst. Jeg har det storartet«, er Eriksens første officielle ord som Inter-spiller på den italienske klubs hjemmeside.

Ifølge italienske Sky Sport betaler Inter ca. 150 millioner kroner til Tottenham for at frigive Eriksen.

»Vi ønsker Christian det bedste i fremtiden«, meddeler Tottenham, for hvem Eriksen spillede 305 kampe og bidrog med 69 mål og 89 assist.

Yngste slutrundespiller

Christian Eriksen fra Middelfart var tre år som ungdomsspiller i OB, inden han som 16-årig skrev kontrakt med Ajax, hvor han som 17-årig fik debut på førsteholdet, og som 18-årig debuterede med Morten Olsen som landstræner på det danske landshold som den fjerdeyngste nogen sinde.

I 2010 blev Christian Eriksen den yngste dansker i en slutrunde, da han var med i Sydafrika, hvor han som VM-slutrundens yngste spiller fik spilletid som indskifter i Danmarks nederlag mod Holland (0-2) og Japan (1-3).

Siden er Christian Eriksen den yngste nogen sinde, der har opnået 25, 50 og 75 landskampe for Danmark og i alt har Christian Eriksen spillet 95 landskampe og scoret 31 mål, hvilket gør han til nummer syv på alle tiders topscorerliste.

Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix I Inter skal Antonio Conte med Christian Eriksens hjælp forsøge at genrejse en storklub, der ikke har vundet en titlel siden 2011.

I Inter skal Antonio Conte med Christian Eriksens hjælp forsøge at genrejse en storklub, der ikke har vundet en titlel siden 2011. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Christian Eriksen scorede 32 mål i 162 kampe for Ajax, inden han i 2013 skiftede til Tottenham, hvor han med sine 51 mål blev den mest scorende dansker i den bedste engelske række nogen sinde.

I alt blev det til 304 kampe og 69 mål for Londonklubben, hvor han i 2019 blev den anden dansker efter Andreas Christensen i Chelsea, der fik den karismatiske portugiser Jose Mourinho som træner.

Nu skal Christian Eriksen spille under en anden stor trænerprofil, italieneren Antonio Conte, der tidligere har haft to danskere på sine klubhold: Nicklas Bendtner i Juventus og ligeledes Andreas Christensen i Chelsea.