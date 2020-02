Dansk orienteringsløb og amerikansk gymnastik: De senere år har der været mange skandaler, hvor ledere krænker idrætsudøvere

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

USA. I 2016 berettede to tidligere topgymnaster, at de var blevet seksuelt misbrugt af den mangeårige landsholdslæge Larry Nassar. Siden har flere hundred kvinder fortalt om hans overgreb, der gik tilbage til 1990’erne og primært var rettet mod mindreårige piger. Blandt ofrene er nogle af USA’s største gymnaster. Nassar har fået op mod 360 års fængsel, mens flere ledere i gymnastikken er trådt tilbage for at have svigtet deres ansvar.​