Smuthul giver Barcelona lov til at købe spiller selv om transfervinduet er lukket

Fodbold. FC Barcelona har ifølge sportsavisen AS vundet gehør hos både La Liga og Det Spanske Fodboldforbund og fået dispensation til at erhverve sig en angriber udenfor et ellers lukket transfervindue. Det er en langvarig skade til franske Ousmane Dembele, der er meldt ude i mindst seks måneder, der har fået de spanske fodboldmyndigheder til i henhold til regulativerne at give Barcelona lov til at foretage en ekstraordinær transfer. Der er dog restriktioner. Spilleren skal hentes i en spansk klub og må ikke bruges internationalt. Med Ousmane Dembele helt ude og Luis Suárez på sidelinjen i endnu ca. tre måneder, råder klubben kun over to seniorangribere - Lionel Messi og Antoine Griezmann.

Fodbold. Endnu en racismesag har ramt europæisk topfodbold. Denne gang er det i Portugal, at dele af publikum nedgjorde en spiller med racistiske ytringer. Det var i opgøret i Guimaraes mellem hjemmeholdet Vitoria og mægtige FC Porto, at den tidligere Vitoria-spiller Moussa Marega fik sine tidligere fans på nakken. Moussa Marega, der er født i Frankrig, men spiller landsholdsfodbold for Mali, havde fået nok af forholdene på stadion efter 69 spillede minutter.

Foto: Miguel Riopa/Ritzau Scanpix Moussa Marega gik fra banen og blev alligevel matchvinder.

Her udvandrede den 28-årige - efter at have vendt tommelfingeren nedad til publikum, vist dem langemand og scoret 2-1-sejrsmålet for FC Porto. Træner Sérgio Conceição kalder publikums opførsel på stadion for »skamfuld« og FC Porto erklærer på klubbens hjemmeside, at det er en situation, der bør få Guimaraes og hele det portugisiske fodboldmiljø til at skamme sig.

Fodbold. Den tidligere Manchester United-målmand Harry Gregg er død, 87 år gammel. Nordireren Gregg spillede 247 kampe for klubben fra 1957 til 1966 og overlevede det flystyrt i München, der 6. februar 1958 kostede adskillige United-folk livet. 23 personer blev dræbt, men dødstallet kunne have været højere, hvis det ikke havde været for blandt andre Gregg, der hjalp medpassagerer ud af det brændende fly.

Atletik. Coronavirus sætter nu også en stopper for adskillige tusinde motionisters deltagelse ved det forestående Tokyo Marathon. Løbsledelsen har nemlig besluttet, at det kun er de absolutte eliteløbere, der skal have lov til at starte. Feltet er dermed faldet markant – fra 38.000 til 206 eliteløbere, herunder 30 kørestolsatleter.

Billard. Danmark vandt bronze ved EM i trebande karambole for tomandshold i Antalya i Tyrkiet. Holdet bestod af Dion Nelin og Jakob Haack-Sørensen, der begge til daglig spiller for billardklubben Grøndal i København. Holdet måtte se sig slået i semifinalen af Tyrkiet, oplyser Den Danske Billard Union. (Ritzau)

Fodbold. Superligakampen mellem FC Nordsjælland og Horsens, der ikke på grund af vind ikke kunne afvikles søndag, skal spilles på onsdag klokken 18.30.

Håndbold. Lars Walther stopper efter denne sæson som træner for mændene i Ribe-Esbjerg. Han skal tiltræde trænerjobbet i polske Azoty-Pulawy.

Basketball. Den afdøde legende Kobe Bryant blev hyldet af publikum og spillere ved NBA All Star-kampen søndag. Otte sekunder før starten på kampen, som Team LeBron vandt over Team Giannis, blev et propfyldt United Center i Chicago med 21.000 fans helt stille. Herefter blev der råbt ’Kobe, Kobe, Kobe’ for den tidligere Los Angeles Lakers-stjerne. En hyldest- og mindeceremoni inden kampen blev ført an af Lakers-legenden Magic Johnson. »Vi kommer aldrig til at se en basketballspiller helt som Kobe igen«, sagde Johnson. Kobe Bryant døde i et helikopterstyrt 26. januar.