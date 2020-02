Christian Eriksen scorer sit første mål for Inter i europæisk opgør

Automatisk oplæsning

Fodbold. Christian Eriksen stemplede for første gang ind som målscorer for Inter. Danskerens mål sendte det italienske hold på sejrskurs, da bulgarske Ludogorets blev slået 2-0 i den første af to 16.-delsfinaler i Europa League. Den danske midtbanekreatør startede inde og kvitterede for Inter-træner Antonio Contes tillid med sin scoring, der faldt med cirka 20 minutter tilbage af den ordinære spilletid. Inden 1-0-scoringen stod der som forventet Inter på det meste, men det italienske hold manglede konsekvent skarpheden, når det for gjaldt. Men Christian Eriksen ville det altså anderledes. Efter et flot opspil trykkede danskeren af fra kanten af feltet og udplacerede målmanden. Kort tid efter var han tæt på at blive dobbelt målscorer, da et drøn fra distancen røg på overliggeren.

Fodbold. Martin Braithwaite har sagt sine første ord som Barcelona-spiller. »Jeg er virkelig begejstret for at være i klubben. Jeg kan ikke vente med at komme i gang med at vinde trofæer og alle de øjeblikke, vi skal dele sammen«, siger den nyslåede Barcelona-spiller Martin Braithwaite til klubbens fans i en video på Twitter.

I en anden video på Twitter siger Braithwaite, at det er en barndomsdrøm, der er nu gået i opfyldelse.

»Alle der spiller fodbold, har en drøm om at spille for Barcelona«.

»Jeg er her for at score mål«, siger Braithwaite, inden talen falder på, at han nu skal til at spille sammen med alle tiders måske bedste spiller, Lionel Messi.

Cykling. Efter sprinterfesten på 1. etape, var det de klatrestærke aktører, der indtog hovedrollerne på dagens 183,9 km fra Sagres til Fóia i Volta ao Algarve. På den 7 km lange finalestigning skete den ventede voldsomme udskilning, og i den afsluttende fase stillede det 20-årige belgiske supertalent Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) sine exceptionelle evner til skue. Med godt 300 m tilbage angreb han fra en frontgruppe på en halv snes mand, og han holdt lige netop hjem foran tyskeren Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe). Evenepoel, der for nylig sluttede som samlet vinder af Vuelta a San Juan, erobrede dermed førertrøjen fra sin hollandske holdkammerat Fabio Jakobsen. 23-årige Casper Pedersen var med til at præge etapen i dagens længe udbrud, men efter knap 160 km i offensiv blev den unge dansker og schweizeren Michael Schär (CCC) hentet 21 km fra mål.

Badminton. Viktor Axelsen og Jan Ø. Jørgensen skal mødes i kvartfinalen i Spain Masters efter at de begge vandt deres kampe i anden runde. Jan Ø. Jørgensen, der er tredjebedste dansker på verdensranglisten, lagde ud med at besejre russiske Sergey Sirant 21-14, 21-9 i hallen i Barcelona. Lidt senere fulgte Axelsen, Danmarks næstbedst rangerede spiller i verden, op med at sende franskmanden Brice Leverdez ud. Axelsen brugte 34 minutter på at besejre Leverdez 21-11, 21-15.

Skiskydning. Johannes Thingnes Bø og Marte Olsbu Røiseland vandt guld ved VM i disciplinen single mixed stafet. Den norske duo med var i mål efter de henholdsvis 7,5 og 6,5 kilometer over 17 sekunder foran Franziska Preuss og Erik Lesser fra Tyskland, der vandt sølv. Bronzen gik til Frankrig.

Motorsport. Michael Christensen og hans franske makker Kevin Estre fik en dårlig optakt til femte afdeling af VM for sportsvogne, der afvikles i den kommende weekend på Circuit Of The Americas i Texas, USA. Ferrari er nemlig blevet genindsat som vinder af den tredje VM afdeling, der blev kørt i Kina for tre måneder siden. Ferrari fik i første omgang frataget sejren da bilen efter løbet ikke opfyldte reglementet og Christensen/Estre blev erklæret vindere i deres Porsche 911 RSR. Men Ferrari ankede dommen og har nu fået sejren tilbage. Dette har fået store konsekvenser for Christensen og Estre, der rykkede fra 2. pladsen i VM-stillingen til 5. pladsen - 19 point efter Nicki Thiim og Marco Sørensen i Aston Martin.

E-sport. Efter fire måneders pause på grund af mental udmattelse er Fifa-spilleren August ’Agge’ Rosenmeier klar til at genoptage karrieren. Det meddeler han på på Twitter. »Jeg har haft min pause og tid til at tænke. Batterierne er genopladet, og jeg er klar til at vende tilbage til Fifa-scenen«, lyder det fra den danske 2014-verdensmester, der nu går på jagt efter et hold.

Motorsport. Frederik Schandorff kan med nogle måneders forsinkelse kalde sig vinder af International GT Open 2019 i Pro-Am-klassen. Den internationale bilunion, FIA, har diskvalificeret det tyske Mercedes-AMG-team SPS Automotive Performance fra sæsonfinalen i International GT Open, som blev afviklet på Monza i oktober, fordi det tyske team – hvis to Pro-Am-kørere kæmpede mod danskeren om mesterskabstitlen – gav ordre til, at teamets anden bil, fra en anden klasse, skulle presse danskeren ud af kampen. Taktikken lykkedes i første omgang, men en protest har nu sendt titlen tilden danske Lamborghini-kører.

Motorsport. Tonen er hård på formel 1-holdet Haas. Men sådan foretrækker Kevin Magnussen det. Haas-kørerne Kevin Magnussen og Romain Grosjean blev kaldt ’to idioter’ af teamchef Günther Steiner og beskyldt for at have svigtet hele holdet, efter at de sidste år udgik af løbet på Silverstone efter et sammenstød. »Det er voldsomt, men sådan har det altid været. Jeg tror, at der er mere af den slags her end andre steder. Til gengæld taler Günther ikke bag min ryg, han lyver ikke over for mig og jeg ved, hvor jeg har ham. Sådan en chef vil jeg meget hellere have end én, der aldrig siger noget til mig, og pludselig stikker mig i ryggen«, siger Kevin Magnussen til Ritzau i forbindelse med ugens testkørsler i Barcelona.