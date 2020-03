Italien kræver EM-fodbold udsat og der er olympisk krisemøde på tirsdag

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv TV 2 Sport 13.00 Badminton: All England, finaler 6’eren 18.00 Rally: Mexicos VM-afdeling Eurosport 1 14.00 Billard: Snooker - Gibraltar Open 16.20 Skihop: World Cup Eurosport 2 17.15 Billard: Snooker - European Tour



Fodbold. Præsidenten for det italienske fodboldforbund, Gabriele Gravina, vil på et møde med sine europæiske kolleger tirsdag kræve, at sommerens EM-slutrunde udsættes. Gavrina fremsætter sit krav, fordi han gerne ser Serie A færdigspillet, når den kommer i gang igen efter den nuværende pause på grund af coronapandemien.

EM står på dagsordenen når de 55 medlemmer af Det Europæiske Fodboldforbund mødes tirsdag, og ifølge den tyske tv-station ZDF skydes slutrunden til efteråret eller vinteren 2020. Skal slutrunden udsættes til 2021 kræver det tilsagn fra Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), som næste sommer har premiere på en ny VM-turnering for klubhold.

I forhold til Champions League-turneringen forlyder det fra det spanske avis AS, at Uefa i et håb om at redde denne sæsons turnering vil indføre et finalestævne. Med et afsluttende stævne vil det være muligt at afvikle semifinaler og finaler på få dage. Finalen i Champions League er planlagt til at blive spillet 30. maj i Istanbul. Tre dage forinden er der finale i Europa League i polske Gdansk.

Olympisk. Den Internationale Olympiske Komité (IOC) vil tirsdag holde et digitalt krisemøde som følge af udbredelsen af coronavirus. Her vil IOC-præsident Thomas Bach orientere de nationale idrætsforbund, de enkelte specialforbund og atleter om den aktuelle situation. Det fortæller IOC-kilder ifølge Ritzau til det franske nyhedsbureau AFP.

Et punkt på dagsordenen er blandt andet at blive klogere på, hvordan OL-kvalifikationen skal forløbe i flere af de sportsgrene, der er hårdt ramt af aflysninger.

Torsdag fortalte IOC-præsident Thomas Bach, at man vil følge anbefalingerne fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO), da han blev spurgt ind til en mulig OL-udskydelse. OL i Tokyo skal efter planen begynde 24. juli.

Amerikansk fodbold. Der kommer flere kampe i de kommende sæsoner i NFL. Det er et af aftalepunkterne i en ny overenskomst gældende til 2030, skriver Ritzau. Grundspillet udvides således med en enkelt kamp per hold til nu 17 kampe. Det forventes at blive implementeret tidligst i 2021-sæsonen. Derudover kommer NFL’s slutspil fremover til at bestå af 14 hold - det er to mere end hidtil. Det kan blive indført allerede til den kommende sæson, der starter i september.

Ishockey. Slutspillet i den danske liga er aflyst på grund af coronapandemien, men Rødovre Mighty Bulls er så presset rent økonomisk, at klubben fortsætter med at sælge billetter. Der var budgetteret med 300.000 kroner i indtægter fra to hjemmekampe i slutspillet, og håbet er at sælge 2.500 billetter, som vil lukke hullet, skriver Rødovre Lokal Nyt. »Det er i princippet en donation, men vi må forsøge at gøre noget, ellers er der formentlig ikke eliteishockey i Rødovre i næste sæson, siger klubbens direktør, Bjørn Sørensen, til avisen.

Cykling. Den Internationale Cykelunion, UCI, suspenderer alle cykelløb frem til 3. april på grund af coronapandemien. For kvalifikationen til de olympiske lege i Tokyo betyder det, at ranglisterne for mountainbike, BMX og para-cykling på landevejen opgøres med virkning fra 3. marts.

Fodbold. Landskampen mellem Spanien og Tyskland i Madrid 26. marts er aflyst på grund af coronapandemien.

Fodbold. Præsidenten for det schweiziske fodboldforbund, Dominique Blanc, er blevet smittet med coronavirus. 70-årige Blanc er nu gået i karantæne i sit hjem.

Fodbold. Ledelsen og trænerstaben har besluttet at indstille holdtræningen i FC Midtjylland på ubestemt tid. Det sker som en følge af Divisionsforeningens anbefaling om, at spillerne ikke samles, men derimod træner individuelt, for at undgå øget risiko for smittespredning af coronavirus.

Ishockey. Der bliver ikke kåret nogen mester i svensk ishockey. Det Svenske Ishockeyforbund har søndag besluttet at aflyse resten af sæsonen for at stoppe udbredelsen af coronavirus.

Fodbold. Valencia-forsvareren Ezequiel Garay er den første fodboldspiller fra den bedste spanske række, der officielt er testet positiv for coronavirus.

Roning. Det Internationale Roforbund har aflyst en regatta i maj, der skulle have tjent som kvalifikation til OL i Tokyo. Det vil i næste uge blive meldt ud, hvordan de ledige OL-pladser fordeles. Danmark er foreløbig repræsenteret i mændenes singlesculler og kvindernes firer uden styrmand.