Storklubber står til at tabe milliardbeløb uden indtægter fra tilskuerne

Amerikansk fodbold. Det amerikanske magasin Forbes har regnet på de økonomiske konsekvenser, hvis sæsonen i den nordamerikanske NFL-liga gennemføres uden tilskuere. Hele 37,4 milliarder kroner vil klubberne ifølge finansmediet samlet set miste. Ifølge beregningerne bliver Dallas Cowboys hårdest ramt med et tab på 4,2 milliarder kroner. Det er tabt fortjeneste i forbindelse med entré, parkering, sponsorer, mad og drikke på stadion samt salg af merchandise, der danner grundlag for regnestykket.

Fodbold. Serie A i Italien har nu sat afslutningen af den indeværende sæson til 20. august, og den efterfølgende 2020/2021-sæson skal starte 1. september. Der er endnu ikke sat nogen definitiv dato på genoptagelsen af ligaen, der har været suspenderet på grund af coronapandemien siden 9. marts. Der mangler at blive gennemført 12 spillerunder af Serie A.

Fodbold. Den schweiziske statsanklager, Michael Lauber, har ifølge en kommission i det schweiziske parlament forbrudt sig mod retningslinjerne for sit arbejde. Eller i bedste fald begået grov pligtforsømmelse. Derfor har man indledt en undersøgelse af Lauber. Såfremt mistanken mod ham bliver bekræftet, vil kommissionen indstille til parlamentet, at han bliver fyret. Det skriver nyhedsbureauet AFP ifølge Ritzau efter en høring i sagen. Lauber stod i spidsen for undersøgelserne af korruption i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), der blev indledt for fem år siden. Men kommissionen mener, at han forbrød sig mod retningslinjerne for sit arbejde ved at møde den nuværende Fifa-præsident Gianni Infantino ved tre lejligheder i 2016 og 2017, mens sagen var i gang.

Håndbold. For anden gang stopper den svenske landsholdsspiller Kim Ekdahl Du Rietz nu karrieren. Første gang var i 2017, men året efter fik han comeback og var blandt andet med til VM i Danmark 2019 og EM på hjemmebane i år. Han havde håbet på olympisk deltagelse i Tokyo, men da legene blev udskudt et år, besluttede Paris Saint-Germain-spilleren at stoppe helt.

Matchfixing. Danmarks Idrætsforbund (DIF) vil have hævet straffen for matchfixing, skriver DR. På DIF’s årsmøde i juni vil et blive forsøgt at modernisere de nuværende matchfixingregulativer, men det ventes ikke, at straffen med et hug hæves fra eksempelvis en spilledags karantæne til et halvt års udelukkelse.

Fodbold. Premier League-klubben Tottenham undersøger klubbens højreback Serge Aurier for brud på karantæneregler. Det sker, efter at den ivorianske landsholdsanfører har delt et billede på de sociale medier af sig selv med en barber efter en klipning, skriver BBC ifølge Ritzau. I England åbner frisører først 4. juli, og husstande må ikke få besøg under de nuværende retningslinjer

Fodbold. Chelsea har forlænget kontrakterne med den 38-årige reservemålmand Willy Caballero og den 33-årige franske angriber Olivier Giroud for yderligere et år til sommeren 2021.

Fodbold. Det danske sportsudstyrsfirma Hummel skal i de næste tre år designe trøjerne for den engelske Premier League-klub Everton. Hummel skal ifølge aftalen levere både kamptøj, træningstøj og rejsetøj til klubbens bedste herre- og damehold samt ungdomshold.