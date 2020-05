Verdensmester i vildrede: Hold da op, hvor er vi på vej hen? Hvad skal der nu ske? Skal jeg blive ved med at køre?

Automatisk oplæsning

Motorsport. Formel 1-verdensmesteren Lewis Hamilton kæmper til tider med motivationen under coronapausen. Det fortæller han i en video udgivet af hans arbejdsgiver, Mercedes-holdet. »Jeg har dage, hvor jeg vågner op og er groggy og uden motivation til at træne. Jeg tænker ’hold da op, hvor er vi på vej hen? Hvad skal der nu ske? Skal jeg blive ved med at køre?’ Jeg tænker alt det, men så går det over inden for en time eller noget, og så tænker jeg, ’jeg elsker mit job! Hvordan kan jeg nogensinde overveje at stoppe?«. Formel 1-feltet kommer tidligst i gang igen i starten af juli i Østrig.

Fodbold. Første kamp i den bedste spanske række efter genåbningen bliver formentlig derbyet i Sevilla mellem Sevilla og Real Betis. »Det er muligt, at der kan spilles en kamp 11. juni, som vil være den eneste kamp denne aften. Og der vil muligvis være en hyldest til de folk, som er døde (af coronavirus, red.)«, siger ligachefen Javier Tebas ifølge Ritzau til den spanske tv-kanal Movistar. Om turneringen kan starte igen 11. juni afhænger af myndighederne.

Overblik – hvem starter hvornår

Tyskland, Bundesligaen: Genstartede 16. maj

Genstartede 16. maj Superligaen: Første kamp på torsdag er AGF-Randers. Mesterskabsspillet afsluttes 26. juli, Europa League-playoff spilles 29. juli.

Første kamp på torsdag er AGF-Randers. Mesterskabsspillet afsluttes 26. juli, Europa League-playoff spilles 29. juli. England, Premier League: Spillere må igen have kontakt (tackle, duellere) til træning. Hvornår sæsonen kan genoptages, er uvist.

Spillere må igen have kontakt (tackle, duellere) til træning. Hvornår sæsonen kan genoptages, er uvist. Italien, Serie A: Holdtræning er indledt og der sigtes efter en genstart 13. eller 20. juni. Der forventes afklaring på torsdag.

Holdtræning er indledt og der sigtes efter en genstart 13. eller 20. juni. Der forventes afklaring på torsdag. Frankrig, Belgien, Skotland: Sæsonen spilles ikke færdig. PSG, Club Brugge og Celtic kåret som mestre ved skrivebordet.

Sæsonen spilles ikke færdig. PSG, Club Brugge og Celtic kåret som mestre ved skrivebordet. Holland: Sæsonen er afbrudt og spilles ikke færdig. Ajax førte efter 25 kampe på bedre målscore end AZ. Ingen titelvinder kåret.

Sæsonen er afbrudt og spilles ikke færdig. Ajax førte efter 25 kampe på bedre målscore end AZ. Ingen titelvinder kåret. Portugal og Østrig: Genstarter 2./3. juni

Fodbold. Sommerens første titel er blevet uddelt. Det skete søndag i Hviderusland, da Bate Borisov på en scoring i det 120. minut sejrede 1-0 i pokalfinalen mod Dinamo Brest. 5.761 tilskuere havde fundet vej til stadion i Minsk.

Håndbold. Mandag er muligvis skæbnedag for tre danske ligaklubber, når Dansk Håndbold Forbunds (DHF) repræsentantskab skal afgøre, hvordan sæsonen skal afsluttes. Der er opbakning fra ligaklubberne til at droppe beslutningen om tvangsnedrykning. Det viser en rundspørge, Jyllands-Posten har lavet. »Det er forkert at rive tæppet væk under hold, der ikke formelt er rykket ned. Alt andet er snæversynet. Vi taler om virksomheder, der kan risikere at lukke«, siger en ligatræner anonymt til Jyllands-Posten.

Skisport. Italien vil forsøge at få udskudt det alpine VM 2021 i Cortina d’Ampezzo i Dolomitterne til efter vinter-OL i 2022. Det siger formanden for Italiens olympiske komité, Giovanni Malago, ifølge Ritzau til tv-stationen Rai2. »Det er en meget smertefuld, men fornuftig beslutning. Hvis der i oktober eller november er et problem (med coronavirus, red.), vil vi ikke være i stand til at afholde VM i 2021«, siger han.

Velgørenhed. En golfmatch mellem ikonerne Tiger Woods og Phil Mickelson samt de to football-legender Peyton Manning og Tom Brady generede 20 millioner dollar, ca. 137 millioner kroner, til bekæmpelse af corona.

Tennis. En holdturnering for lukkede døre i Auckland bliver den første turnering siden coronanedlukningen. Det skriver Ritzau. Turneringen hedder Premier League og indledes 3. juni med otte hold a tre herrespillere. I alt er der planlagt 112 kampe på tre uger.