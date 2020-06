Rapport afslører masser af skjulte dopingsager og manglende millioner i forbund

Automatisk oplæsning

Vægtføftning. Richard McLaren, der var manden bag en stor rapport om doping i Rusland, har nu også offentliggjort en undersøgelse af forholdene i Det Internationale Vægtløftningsforbund under den tidligere præsident Tamas Ajan. Og det er artige sager, den canadiske advokat kan afsløre. Blandt andet fandt han 40 positive dopingprøver skjult i forbundets papirer, og der mangler 10,4 millioner dollars i forhold til de officielle regnskaber, skriver AP. Ifølge McLaren styrede ungarske Ajan forbundet enevældigt i 20 år og fortalte ikke resten af bestyrelsen om pengesager. Nu 81-årige Ajan trådte tilbage fra sin post som præsident i april.

Ifølge McLaren er dopingsagerne nu overgivet til Det Internationale Antidopingagentur (Wada).

Fodbold. Den bedste række i Portugal genstartede i aftes med en gedigen overraskelse, da Famalicao på hjemmebane besejrede topholdet FC Porto 2-1. Fabio Martins og Pedro Goncalves scorede for Famalicao, mens Jesus Corona var på pletten for Porto. Benfica har nu mulighed for at trække forbi Porto med sejr torsdag aften.

Fodbold. Atlético Madrid-angriberen Diego Costa har fået en bøde på knap 4 millioner kroner for skattesnyd. Costa ’glemte’ i 2014 at opgive de 45 millioner kroner, han tjente i forbindelse med et klubskifte, til skattemyndighederne.

Fodbold. Når Premier League genoptages 17. juni bliver det tilladt at foretage fem indskiftninger mod normalt tre. Ændringen gælder resten af denne sæson.

Cykling. Det franske World Tour-hold FDJ har præsenteret fire kontraktforlængelser til udgangen af 2023. Tour-helten Thibaut Pinot, VM-bronzevinderen Stefan Küng, topsprinteren Arnaud Demare og klatretalentet David Gaudu skrevet under på kontraktforlængelser.

Fodbold. FC Midtjyllands drive-in-tiltag i forbindelse med mandagens kamp mod AC Horsens kostede klubben en pæn sum penge. Kun takket være klubbens sponsorer, at det lykkedes at holde udgifterne nede på cirka en kvart million kroner. »Det er i hvert fald ikke noget, vi kommer til at praktisere fast til de næste hjemmekampe«, siger Preben Rokkjær, der er direktør for marketing og support i FCM. Han tilføjer: »Det vil være svært at gentage konceptet, som var målrettet til at være en verdenspremiere i drive-in-fodbold. Vi skal lige sunde os«.

Fodbold. Den tidligere FC København-spiller Oscar Wendt tager endnu en sæson i tyske Borussia Mönchengladbach. Den 34-årige back har fået en ny etårig aftale.

Fodbold. Brøndby-spilleren Kevin Mensah må holde en kortvarig pause. Mensah blev lårskadet i tirsdagens kamp mod Sønderjyske. »Det betyder, at Kevin Mensah er ude i de kommende uger«, skriver Brøndby på sin hjemmeside.

Fodbold. Weekendens kampe i den tyske Bundesliga bliver formentlig uden Jacob Bruun Larsen og Yussuf Poulsen. Kicker skriver, at Bruun Larsen har lårproblemer og bliver næppe klar til Hoffenheims møde med Düsseldorf, mens Poulsen fortsat døjer med den ankelskade, han pådrog sig i 5-0-sejren over Mainz 24. maj.

Fodbold. Der blev set stort på coronarestriktioner, da den ungarske pokalfinale blev afviklet i Budapest. Honved fra Budapest sejrede 2-1 mod Mezokovesd-Zsory, mens fans fra begge mandskaber havde svært ved at overholde stadionreglerne om, at der skulle være mindst tre tomme sæder mellem hver tilskuer. Honveds matchvinder Djordje Kamber opildnede endvidere fans, da han med en megafon førte an i sejrsfestlighederne, skriver AP.

Fodbold. Ifølge nyhedsbureauet AP bliver det enten i tyske Frankfurt eller i Portugal denne sæsons Champions League skal færdigspilles. Det er angiveligt meningen, at mesterligaen i den coronaplagede sæson skal afgøres i et slutspil med kvartfinaler, semifinaler og en finale i begyndelsen af august. Champions League-arrangøren Uefa har møde i den magtfulde eksekutivkomité 17. juni. Finalen i dette års Champions League skulle efter planen spilles i Istanbul, men tiltroen til afvikling i Tyrkiet er tilsyneladende særdeles lille.

Fodbold. Onsdag kunne Premier League melde om en enkelt positiv coronatest. Den ene positive af i alt 1.197 prøver kom fra Tottenham. »Vedkommende udviser i øjeblikket ingen symptomer og vil nu gå i selvisolation i syv dage, som protokollerne i Premier League foreskriver, inden vedkommende skal testes yderligere«, skriver Tottenham på sin hjemmeside. Premier League genoptages formentlig 17. juni.