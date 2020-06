DR og TV 2 må sige nej til badmintonsportens ønske om adgang til arkiverne

Automatisk oplæsning

En 90-årig ønsker sig som regel ikke særlig mange gaver.

Kommer de nærmeste pårørende og drikker lidt kaffe og spiser lidt kage, så er dagen næsten reddet. Det sidste, der gør dagen til noget særligt, er taler med minder fra de gode gamle dage. Uden dem, næsten ingen fest!

Præcis i den situation står Badminton Danmark, der fejrer forbundets 90-års fødselsdag i hele 2020.

Desværre er langt de fleste af badmintonsportens ’gamle dage’ med mindeværdige højdepunkter lagt på køl i DR’s og TV 2’s arkivsystemer i form af digitaliseringer fra DM, EM, VM, OL, All England, Thomas og Uber Cup samt de øvrige turneringstransmissioner gennem tiderne. Hertil kommer portrætter/interviews af spillere, ledere, trænere og dommere.

Nu har du sikkert allerede gættet, hvilken gave det 90-årige forbund ønsker sig rigtig meget? Nemlig! Lov til at se alle disse badmintonudsendelser og lytte til radiointerviews om badminton (nu hedder det podcasts), når han/hun har lyst til det! Dette er desværre ikke muligt, fordi det koster alt for mange penge at købe retten til at se og høre alt dette hos DR og TV2. Ja! Du læser rigtigt: Købe retten!

Den erfaring har det nyoprettede onlineforum badmintonmuseet.dk allerede for længst gjort.

Derfor prøver netmuseet nu med denne nødraket at gøre opmærksom på, at det burde være en ret for et nationalt forbund at hente/få kopier af alt for eksempel badminton fra de to public service-institutioner vel vidende, at TV2 finansieres af en blanding af reklamer og abonnement plus eventuelle finansieringsandele fra public service-puljen efter ansøgning.

Badminton Danmark er nok ikke det eneste specialforbund, der måtte søge sine historiske spillemæssige rødder fra tv-optagelser (badmintondanefæ) med de fremmeste spillere gennem årene hos DR og TV 2?

Indtil videre har vi ikke hørt andre, der måtte ønske den samme rettighed. Det kommer sikkert, efterhånden som idrætsmuseernes former udvikler sig online, og frivillige melder sig til at tage opgaven at indsamle forhistorien fra forbund, klubber, kredse, lokalarkiver osv.

En ønsket jubilæumsgave til Badminton Danmark er altså, at:

DR giver lov til at overlade kopier af alt badmintonmaterialer fra sit tv- og radioarkiv til badmintonmuseet kombineret med en aftale om, at der fremover hvert år suppleres op med det forgangne års badmintonmateriale per 15. januar. En anden gavemulighed kunne være, at DR lægger alt badmintonmateriale over på dr.dk, så der kan linkes dertil fra badmintonmuseet.dk.

TV 2 giver lov til at overlade kopier af alt badmintonmateriale til badmintonmuseet. Der suppleres hvert år per 15. januar med det forgangne års materiale. En anden mulighed kunne være, at TV 2 Play lægger alt sendt badminton gennem årene ind på sin playliste, så badmintonmuseet.dk kan linke til dette i en betalingsmodel, der aftales og om muligt sponseres?

Serven over til dig, kære læser.

Måske har du selv noget badmintonmateriale liggende, der kunne glæde den 90-årige som en gave?

Svar fra Jan Rosendal, DR Publicering og Indkøb:

Jeg kan sagtens forstå ønsket om at kunne både se og gense sportskampe, inklusive badmintonkampe igennem tiden.

Dog forholder det sig sådan, at sportsrettigheder kan være bekostelige og desuden købes som en visningsret, det vil sige uden ret til at kunne levere videre til en tredjemandsplatform, som tilfældet ville være, hvis det skulle stilles til rådighed for et digitalt museum.

Jeg forstår udmærket ønsket om at kunne gå på opdagelse i hele DR’s sportsarkiv, men vi råder kun over materialet i et begrænset omfang til egne udsendelser.