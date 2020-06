Black lives matter: Verdens bedste fodboldspillere kræver handling fra forbund

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Tirsdag 9. juni TV3 Sport 18.00 Fodbold: Vejle-Skive 20.45 Fodbold: Saarbrücken-Leverkusen TV3 Max 17.00 E-sport: Superligaen Eurosport 1 16.00 Billard: Snooker – Champ. League

Fodbold. Det amerikanske kvindelandshold, der er regerende verdensmestre, vil have USA’s Fodboldforbund (USSF) til at fjerne et forbud, der tilbage i 2017 blev indført mod at knæle under den amerikanske nationalsang. Det skriver Ritzau. Samtidig kræver fodboldkvinderne, at forbundet giver en undskyldning til sorte spillere og fans for, at forbuddet blev indført. »Forbundet skal straks trække sin politik angående nationalsangen tilbage, offentliggøre en udtalelse, der anerkender, at politikken var forkert, da den blev indført, og give en undskyldning til vores sorte spillere og tilhængere«, meddeler spillerne og tilføjer: »Vi mener desuden, at forbundet skal fremlægge sine planer for, hvordan det vil støtte den bevægelse, som det prøvede at tie ihjel for fire år siden«. Det amerikanske kvindelandshold har også en sag om ligeløn kørende med det amerikanske forbund.

Fodbold. De italienske klubber vil få mulighed for at handle spillere fra 1. september til 5. oktober. Det oplyser det italienske fodboldforbund ifølge Ritzau. Forbundet oplyser således, at transfervinduet - der oprindeligt stod til at åbne 1. juli - er blevet skubbet to måneder. Serie A genoptages 20. juni og slutter 2. august. Herefter fortsætter turneringen hen over sommeren og ind i august, hvor sidste spillerunde står til at blive afviklet 2. august. Med muligheden for at handle spillere fra 1. september indikeres det, at en ny sæson næppe indledes før oktober.

Fodbold. Den tidligere Manchester United-spiller Tony Dunne er død. Dunne, der var back på det United-hold, der vandt Europa Cuppen for mesterhold i 1968 efter 4-1 mod Benfica på Wembley, blev 78 år.

Fodbold. Brasilien har trukket sig som mulig vært for VM for kvinder i 2023. Det sker bare to uger før Fifa skal træffe beslutning om VM-værtskabet. Brasiliens fodboldforbund (CBF) oplyste mandag ifølge Ritzau, at beslutningen er truffet på baggrund af en vurdering fra Brasiliens regering, der står med en gevaldig regning efter coronapandemien.

Atletik. Førstedagen af retssagen i Paris mod den tidligere boss i det verdensomspændende atletikforbund kastede et par interessante udsagn af sig. Forbundets tidligere antidoping-chef, Gabriel Dolle, sagde ifølge AFP, at tidligere præsident Lamine Diack bad ham om at omgå reglerne. Gabriel Dolle fortalte, at han blev bedt om at gøre det for at ’undgå en skandale’, der ville afskrække sponsorer. Lamine Diack er anklaget for at have taget imod millioner af dollar for at dække over russiske dopingtest. Samtidig er Dolle sigtet for at have taget imod omtrent 1,4 millioner kroner i bestikkelse. Diack skal udtale sig i retten onsdag.