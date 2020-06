Black lives matter: Fodboldforbund ophæver kontroversielt forbud mod at knæle

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Torsdag 11. juni TV3 Sport 20.00 Atletik: Bislett Games Eurosport 1 16.00 Billard: Snooker, Ch. League Eurosport 2 22.00 Golf: Charles Schwab Challenge TV 2 Sport X 22.00 Fodbold: Sevilla-Real Betis

Fodbold. USA’s Fodboldforbund (USSF) afskaffer nu et kontroversielt forbud mod at knæle under nationalmelodien. Det oplyser forbundet i en pressemeddelelse. Forbundet skriver ifølge Ritzau, at forbuddet fra 2017 er forkert og afspejler en fejl fra forbundets side i forhold til at adressere sorte personers bekymringer. »Det er blevet gjort tydeligt, at denne politik var forkert og forringede den vigtige besked fra Black Lives Matter (bevægelse mod racisme, red.)«, lyder det i pressemeddelelsen. Det var de amerikanske landsholdskvinder, der tidligere på ugen på det kraftigste opfordrede USSF til at tænke sig grundigt om i forhold til knælingsforbuddet.

Fodbold. AaB’s 26-årige midtbanespiller Patrick Olsen har haft en omskiftelig karriere – fra ungdomstalent i Brøndby over en kontrakt i den italienske storklub Inter til et ophold hos Helsingør i 2. division. Nu er han pludselig i pokalfinalen efter nordjydernes 3-2-sejr over AGF i aftes. »Det er helt vanvittigt og fuldstændig surrealistisk at være i pokalfinalen, når jeg stod i 2. division for et år siden. Det viser, hvor hurtigt det kan gå i fodbold«, siger Patrick Olsen til Ritzau.

Fodbold. Det bliver Kenneth Heiner-Møller, der overtager Peter Rudbæks job som chef for træneruddannelserne i Dansk Boldspil-Union (DBU). 49-årige Kenneth Heiner-Møller kommer fra et job som sportschef og landstræner for Canadas kvindelandshold. Han stod desuden i spidsen for de danske landsholdskvinder, da de vandt EM-bronze i 2013.

Fodbold. To spillere fra Brønshøjs 2. divisionsmandskab er bekymrede for at få skader, når divisionen genoptages i weekenden efter en kort opstartsfase, der reelt først blev indledt i mandags. »En langvarig periode uden holdtræning er desværre forbundet med store idrætsfysiologiske konsekvenser, og derfor påtager vi os en uhørt forhøjet risiko for skader. Det er derfor efter vores bedste overbevisning bestemt ikke forsvarligt over for spillernes helbred at påbegynde afviklingen af turneringen med så kort en opstart«, skriver Jamil Fearrington og Lars Emil Juel Andersen ifølge Ritzau i et brev.

Fodbold. Årets tyske pokalfinale bliver et opgør mellem Leverkusen og Bayern München. Sidstnævnte besejrede i aftes på hjemmebane Frankfurt med 2-1. Topscorer Robert Lewandowski blev matchvinder, men først efter at VAR-rummet havde gennemset scoringssituationen. Der er finale i Berlin 4. juli.