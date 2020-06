Tidligere stjernespiller vil se Braithwaite gribe chancen

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Da kampen mellem Eibar og Real Sociedad blev fløjtet af 10. marts, vidste de færreste, at det skulle blive den sidste fodboldkamp i Spanien i tre måneder. Men coronapandemien angreb den spanske halvø hårdt, og i et land, der normalt lever og ånder for legen med den runde bold, måtte idrætten naturligt nok vige for bekæmpelsen af den ondartede virus.