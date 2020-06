Viktor Fischer skal opereres, og klubikon bliver offer for coronakrisen

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Lørdag 13. juni TV 2 Sport 14.30 Motorsport: Le Mans 2020, virtual 21.00 Fodbold: Napoli-Inter 22.55 Motorsport: Le Mans 2020, virtual TV3 Sport 13.00 Fodbold: Kolding-Vejle 18.30 Fodbold: Bayern M.-Gladbach 21.30 Motorsport: Nascar, D. Vodka 400 03.00 Kampsport: Jessica Eye-C. Calvillo TV3 Max 13.00 Fodbold: Essen-Wolfsburg (k) 15.30 Fodbold: FC Köln-Union Berlin 18.30 Motorsport: Nascar Xee 15.30 Fodbold: F. Düsseldorf-Dortmund Eurosport 1 14.30 & 19.30 E-sport: Le Mans 17.15 Tennis: Ultimate Showdown Eurosport 2 14.00 Fodbold: F. Hjørring-VSK Aarhus 17.00 Fodbold: Hobro-AC Horsens 20.00 Tennis: Adria Tour Vis mere

Fodbold. 33 minutters spilletid fordelt på to indskiftninger er det hidtil blevet til for Viktor Fischer i 2020, og nu går der yderligere tre-fire uger, før FC København kan få glæde af den 26-årige offensivspiller. Viktor Fischer skal opereres, skriver FCK på sin hjemmeside uden at præcisere hvad operationen dækker over. FCK må i søndagens udekamp desuden undvære Dame N’Doye, Jonas Wind, Nicolai Boilesen og Robert Mudrazija, der ligeledes er skadede.

Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix Johnny Thomsen spillede for Sønderjyske og FC København, inden han i 2012 kom til Randers FC.

Fodbold. Coronakrisen indebærer, at Randers FC har måttet skære i klubbens budget for den kommende sæson, og det rammer den 38-årige Johnny Thomsen, der ikke får forlænget sin klub efter otte sæsoner i klubben. »Det er virkelig ærgerligt, for Johnny har vist, at han trods sin alder sagtens kan være med på det højeste niveau«, siger direktør Søren Pedersen på Randers FC’s hjemmeside. Johnny Thomsen er i denne sæson den ældste markspiller i Superligaen og hans 329 kampe overgås i Randers FC kun af Mads Fenger.

Olympisk. Når der næste år afvikles OL i Tokyo, vil det være fuldstændig sikkert for atleter, fans og alle andre at befinde sig i den japanske hovedstad. Det lover Tokyos guvenør, Yuriko Koike. »Vi vil lave en 120 procents indsats for at afvikle OL. Vi vil gøre alle tænkelige tiltag i kampen mod virusset, så vi kan have et OL, der er fyldt med håb. Det bliver et OL, der er sikkert for atleter og fans fra hele udlandet og for indbyggerne i Tokyo og Japan«, siger Koike ifølge Ritzau.

Fodbold. Dagen efter at have reageret voldsomt på en udskiftning sagde Hobro-angriberen Imed Louati undskyld til sin træner, Peter Sørensen, der derfor har den 26-årige tuneser med i truppen til dagens kamp mod AC Horsens. »Han mente, at han bedst ville kun styre sit temperament på afstand. Jeg mener ikke, at det var den rigtige opførsel, men dagen efter undskyldte han over for først mig og siden spillerne, og det kan vi godt rumme«, siger Peter Sørensen til Nordjyske.

Foto: Ronald Martinez/Ritzau Scanpix Harold Varner har endnu sin første sejr på PGA Tour til gode.

Golf. Trods en triplebogey på sin første hul fører amerikaneren Harold Varner PGA-turneringen Charles Schwab Challenge i Texas efter anden runde. Otte birdies og en bogey for en runde i 66 slag placerer Varner ét slag foran Jordan Spieth og Bryson DeChambeau. Runden blev klokken 8.46 afbrudt af en sirene, hvorefter alle spillerne markerede George Floyds død med et øjebliks stilhed.

Foto: Jose Jordan/Ritzau Scanpix Ofrene for coronavirus blev mindet inden kampen mellem Valencia og Levante.

Fodbold. Valencia genoptog Premier Division-sæsonen med at miste en sejr over Levante i overtiden. Valencia førte 1-0, indtil Lonzalo Melero 7 minutter inde i overtiden udlignede på et straffespark. Efter Daniel Wass var kommet på banen efter 57 minutter fik Levante udvist angriberen Marti Roger, og Valencia kom foran i 90. minut, men et klodset straffespark af Mouctar Diakhaby, der trådte en modspiller i hælen, sikrede Levante uafgjort.