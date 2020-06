Zidane runder et skarpt hjørne i ekstreme Real Madrid

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Mandag 15. juni TV3 Sport 19.00 Fodbold: Silkeborg-OB TV3 Max 17.00 E-sport: Superligaen TV 2 Sport X 19.30 Fodbold: Levante-Sevilla 22.00 Fodbold: Real Betis-Granada



Fodbold. Det er hårdt og krævende at være træner i Real Madrid. Der stilles ekstreme krav om succes, og derfor undrer det måske ikke, at kun ganske få trænere har stået i spidsen for klubben i mere end 200 kampe. Franske Zinedine Zidane, der er i sin anden trænerperiode i klubben, blev søndag den blot tredje Real-træner, der nåede 200 kampsmilepælen. Det skete med en 3-1 sejr over Eibar. Det var Zidanes 131. sejr som Real-træner. Med sejren er Real Madrid igen blot 2 point efter Barcelona i toppen af La Liga. Tidligere er det kun Vicente del Bosque (233 kampe fra 1999-2003) og Miguel Muñoz (595 kampe 1960-1974), der har stået længere tid i spidsen for kongeklubben end Zidane.

Fodbold. AGF-træner David Nielsen vil have backen Casper Højer Nielsen på landsholdet, men det er slet ikke noget den 25-årige tænker over. På to et halvt år er han blevet en profil hos AGF og i Superligaen. »Jeg tror, at alle, som løb inde på banen (i søndagens 0-0kamp mellem Brøndby og AGF, red.), drømmer om at spille på landsholdet. Men der kan godt være langt fra drømme til virkelighed«, siger FC København-legenden Lars Højer Nielsens søn til Ritzau. I AGF har Casper Højer Nielsen kontrakt til udgangen af 2021.

Golf. Amerikaneren Daniel Berger blev den første vinder på PGA Tour efter coronanedlukningen, da han vandt efter omspil på Colonial Country Club i Fort Worth, Texas. Hans landsmand Collin Morikawa blev 2’er. Sejren indbringer ca. ni millioner kroner.

Fodbold. Den bedste australske liga, hvori danske Michael Jakobsen spiller for Adelaide, genåbner 16. juli.