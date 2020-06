Black Lives Matter: CNN hyrer NFL-veteran som kommentator i spørgsmål om racisme

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

NFL. CNN har ansat New Orleans Saints’ Malcolm Jenkins som kommentator i spørgsmål om racisme og social retfærdighed. Den bramfri NFL-veteran vil således være med fra studiet i flere af CNN’s udsendelser. Det rapporterer NBC Sports. Jenkins har brugt mange år på at lede ngo’er og støtte græsrodsorganisationer for at adressere ulighederne i det amerikanske strafferetssystem og uddannelsessystem samt den store forskel på rig og fattig i samfundet. »Jeg tror, at jeg kan være en stemme for andre sportsaktivister og dem, der har dedikeret deres liv til at ændre lovgivning, politikker og reformer for ligestilling mellem mennesker«, udtaler Malcolm Jenkins i en erklæring. 32-årige Jenkins går ind i sin 12. NFL-sæson og skrev i marts kontrakt med New Orleans Saints for anden gang i sin karriere.

Fodbold. Randers FC meddeler tirsdag på sin hjemmeside, at samtlige ansatte i klubben går ned i løn de kommende tre måneder. Det sker som konsekvens af coronapandemien, som betød en pause i dansk fodbold på flere måneder, og at klubben stadig ikke må lukke tilskuere ind til kampe. »Vi er selvfølgelig kede af, at vi skal foreslå vores medarbejdere at gå ned i løn, for det er mennesker, der knokler hver eneste dag for at gøre Randers FC stærkere«, siger administrerende direktør Henrik Jørgensen til hjemmesiden. »Det er dog overvældende at mærke den opbakning, vi har fået til det fra såvel trænere og spillere som administrative medarbejdere«.

Fodbold. Sevilla kæmper for tredjepladsen og en plads i Champions League i den kommende sæson, men sent mandag måtte klubben notere sig et pointtab. Ude mod Levante endte det 1-1 foran de tomme tribuner på Estadi Olímpic Camilo Cano i Valencia-området, og det efterlader Sevilla med 51 point som nr. 3 i Primera Division. Der er 4 point ned til Real Sociedad på fjerdepladsen og 5 ned til Getafe og Atlético Madrid på de efterfølgende pladser. Kigger man den anden vej, har Real Madrid 8 point flere end Sevilla på andenpladsen, mens førerholdet Barcelona er yderligere 2 point foran.

Antidoping. Det Internationale Antidopingagentur (Wada) indleder en undersøgelse af anklager om positive dopingprøver i Det Internationale Vægtløftningsforbund (IWF). I begyndelsen af juni fremlagde den canadiske efterforsker og advokat Richard McLaren en rapport, hvor omfattende problemer i det omstridte forbund blev beskrevet. Blandt andet kom det frem, at der i forbundet er 40 positive dopingprøver, som aldrig er blevet behandlet af antidopingmyndighederne. Prøverne tilhører angiveligt både guld- og sølvvindere, som er sluppet ustraffet.

Fodbold. FC Nordsjællands talentfulde Mohammed Kudus er blandt de 100 spillere, som er nomineret til årets Golden Boy-pris. Hæderen uddeles af den italienske sportsavis Tuttosport og går til det største talent på det europæiske kontinent under 21 år. Han er i fint selskab med folk som Alphonso Davies, Erling Haaland, Jadon Sancho og Vinicius Junior. Tidligere er prisen gået til stjerner som Wayne Rooney, Lionel Messi, Sergio Agüero og Mylian Mbappé.

Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix FCK's lovende, unge angriber Jonas Wind er så småt ved at være klar igen efter en langvarig skadepause.

FCK's lovende, unge angriber Jonas Wind er så småt ved at være klar igen efter en langvarig skadepause. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Fodbold. FC København har manglet profilerne Nicolai Boilesen og Jonas Wind i stort set hele sæsonen. Men nu kan træner Ståle Solbakken så småt begynde at overveje, hvordan han vil bruge de to uheldige spillere på sit hold. FCK skriver på sin hjemmeside, at Boilesen var på træningsbanen mandag. Venstrebacken har siddet ude med en alvorlig knæskade, siden han udgik i en træningskamp i Østrig for snart et år siden. Jonas Wind fik en flot start på sæsonen med 5 mål i 6 superligakampe, før også han blev sat på sidelinjen med en skade. Efter coronapausen blev Wind meldt klar til kamp, da Superligaen genstartede, men han fik en reaktion efter en træningskamp og måtte udskyde sit comeback. Klubben forventer, at den unge angriber træner med fra torsdag. Mens Boilesen og Wind er ved at være klar til træning, venter Viktor Fischer på en operation i denne uge. Derefter venter en periode med genoptræning. Dame N’Doye er også skadet og forventes ude i nogle uger, men hans genoptræning »... går planmæssigt«, skriver klubben.