To danske mål sikrer sejr i Jon Dahl Tomassons svenske ligadebut

Fodbold. Med anfører Anders Christiansen som dobbelt målscorer fik Jon Dahl Tomasson en 2-0-sejr over Mjällby i sin ligadebut som Malmö FF-træner, da Allsvenskan kom i gang efter corona-nedlukningen. Malmö FF havde Lasse Nielsen, Jonas Knudsen og Anders Christiansen med fra start, mens Søren Rieks kom på banen i anden halvleg. Anders Christiansen scorede efter 51 minutter til 1-0 på et langskud i det ene målhjørne, og i overtiden scorede han det andet mål. Falkenberg havde Marcus Mathisen med fra start i 1-1-kampen mod Häcken, og målmanden Anders Lindegaard og Anders Randrup var på Helsingborgs hold, der tabte 3-0 til Varberg.

Fodbold. Danmarks største kamp, det klassiske københavnerderby mellem Brøndby og FC København, bliver et af tre opgør, der som forsøg skal afvikles med mere end 500 tilskuere på stadion. Det meddeler Rigspolitiet. Brøndby-FCK spilles 21. juni, men allerede dagen inden vil AC Horsens få mulighed for at have mere end 500 fans på lægterne til mødet med Randers FC. Også Lyngby-OB i 29. spillerunde er blandt forsøgskampene.

»Det skal først og fremmest ske sundhedsmæssigt forsvarligt. Derfor har vi også inddraget sundhedsmyndighederne i arbejdet. Vi har valgt de tre kampe fordi vi gerne ville have kampe både øst og vest for Storebælt. Samtidigt har vi også forsøgt at vælge, så vi både får et stort og et mindre samt et nyere og et ældre stadion i spil, så vi kan få så brede erfaringer som muligt«, siger politiinspektør Uffe Stormly fra Rigspolitiet.

Brøndby-direktør Ole Palmå siger til Brøndbys hjemmeside, at man forventer at kunne lukke 2.500-3000 tilskuere ind til derbyet mod FCK, mens Lyngby-direktør Andreas Byder oplyser til Ritzau, at de vil prøve at klemme 3.500 tilskuere ind til deres kamp mod OB. Ved de tre testkampe bliver stadion inddelt i sektioner, hvor der højst må være 500 mennesker i hver. Alle tilskuere skal holde to meters afstand og sidde ned. Kun hjemmeholdets fans kan blive lukket ind, og det er Rigspolitiet, der beslutter, hvor mange tilskuere der lukkes ind.

Fodbold. De manglende tilskuere har elimineret fordelen af at være hjemmehold i Bundesligaen. Blot 21 procent af kampene efter genåbningen har givet hjemmesejre, mens udeholdene har vundet halvdelen af kampene. Inden coronakrisen satte sæsonen på pause havde der været 43 procent hjemmesejre og 35 procent udesejre.

Fodbold. Tottenhan kopierer AGF’s initiativ og laver en videomur med tv-skærme, der viser tilhængere hjemme foran tv-skærmen, når den engelske klub på fredag genstarter Premier League med en hjemmekamp mod Manchester United.

Fodbold. En stribe store stjerner har kontraktudløb i Paris SG 30. juni, herunder Edinson Cavani, Thomas Meunier og anfører Thiago Silva. PSG-sportsdikretør Leobnardo afviser ifølge AP at udstede længerevarende kontrakter til den rutinerede trio, som PSG godt kan bruge i deres bestræbelser på succes i denne sæsons Champions League. En turnering, der vil blive afgjort, når kontrakterne er udløbet. »Vi forestiller os, at de fortsat vil være en del af klubben i Champions League, men det er fortsat uklart, hvordan det kan lade sig gøre«, siger Leonardo. Da den franske liga blev afbrudt og erklæret færdigspillet, er der i modsætning til i eksempelvis Danmark og England i Frankrig ikke åbnet for mulighed for at forlænge kontrakter kortvarigt med en eller to måneder.

Fodbold. 441 spillere har foreløbigt ansøgt om at få udbetalt midler fra en fond oprettet af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa). De 441 spillere har det tilfælles, at de alle har lønkroner til gode i klubber. Fonden er på ca. 100 millioner kroner. 390 af spillerne har penge til gode i europæiske klubber.

Håndbold. Tidligere kvindelandstræner Jan Pytlick, 53, skal fra den kommende sæson igen træne et hold for mænd. Det er Sønderjyske, har har skrevet en treårig kontrakt med manden, der førte landsholdskvinderne til OL-guld to gange. Kasper Christensen stopper dermed som træner i klubben et år tidligere end oprindeligt planlagt. »Det er ikke sikkert, at en mand som Jan Pytlick også ville være ledig fra sommeren 2021«, forklarer Sønderjyskes sportsdirektør Simon Hajdu Lindhardt i en pressemeddelse.

Fodbold. Ikonet Iker Casillas trækker sit kandidatur til præsidentposten i Det Spanske Fodboldforbund (RFEF). Det meddeler den 39-årige på Twitter. Målmanden stoppede sin aktive karriere tidligere i år efter 17 sæsoner i Real Madrid og fem i FC Porto.

Tennis. Spillerne på ATP og WTA Tour må ifølge den spanske veteran Feliciano López affinde sig med lavere pengepræmier i de kommende år efter coronapandemien. Det siger han ifølge Ritzau til Reuters. »De store firmaer og sponsorer er måske selv nødt til at fyre ansatte. Det sker overalt i verden, og det første, de vælger at spare på, bliver sponsoraterne. Det kommer til at have en kæmpe indflydelse på tennis«, siger den 38-årige, der i en 22 år lang karriere har vundet ca. 115 millioner kroner. Før denne sæson blev afbrudt, havde 75 mænd på ATP Tour og 45 kvinder på WTA Tour vundet over en million kroner i pengepræmier sæsonens første tre måneder.

Fodbold. Højt at flyve, dybt at falde. For bare en måned siden så det lyst ud for LASK Linz i den østrigske Bundesliga. Mandskabet førte rækken komfortabelt ved indgangen til slutspillet, men så indtraf coronaskandalen. Det viste sig, at Linz-spillerne flere gange havde trænet i fuldt omfang med hele truppen og derved havde brudt adskillige af de østrigske coronarestriktioner. Det kostede en straf i form af fratrækkelse af 12 point. Udskammet af af hel nation dykkede formkurven, og fire runder inde i slutspillet ligger LASK efter bare et point nu hele 16 point efter topholdet Salzburg, som de i øvrigt tabte 1-3 til søndag aften.

Fodbold. Det er hårdt og krævende at være træner i Real Madrid. Der stilles ekstreme krav om succes, og derfor undrer det måske ikke, at kun ganske få trænere har stået i spidsen for klubben i mere end 200 kampe. Franske Zinedine Zidane, der er i sin anden trænerperiode i klubben, blev søndag den blot tredje Real-træner, der nåede 200 kampsmilepælen. Det skete med en 3-1 sejr over Eibar. Det var Zidanes 131. sejr som Real-træner. Med sejren er Real Madrid igen blot 2 point efter Barcelona i toppen af La Liga. Tidligere er det kun Vicente del Bosque (233 kampe fra 1999-2003) og Miguel Muñoz (595 kampe 1960-1974), der har stået længere tid i spidsen for kongeklubben end Zidane.

