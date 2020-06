Verdens bedste tennisspiller er coronasmittet

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Tirsdag 23. juni TV 2 Sport 19.30 Fodbold: Verona-Napoli 21.45 Fodbold: Genoa-Parma TV3 Sport 19.00 Fodbold: Fredericia-Vendsyssel TV3 Max 17.00 E-sport: Superliga-kvartfinaler Xee 19.00 Fodbold: Leicester-Brighton 21.00 Fodbold: Tottenham-West Ham Eurosport 2 15.00 Tennis: Battle of the Brits



Tennis. Verdens bedste spiller, Novak Djokovic, bekræfter ifølge Reuters, at også han er testet positiv for coronavirus efter at have deltaget i og været medarrangør af Adria Tour, hvor der blev spillet i Beograd i forrige weekend, inden kampene søndag i Zadar i Kroatien måtte aflyses. »Novak Djokovic er testet positiv for virusset Covid-19. Han viser ingen tegn på symptomer«, lyder det i en meddelelse fra hans lejr. Djokovic er dermed den fjerde spiller fra den omdiskuterede opvisningsturnering, som er bekræftet smittet. Grigor Dimitrov, Borna Coric og Viktor Troicki samt flere andre er blevet testet positive omkring turneringerne, hvor der blev set stort på afstand og i øvrigt var 4.000 tilskuere på lægterne.

Motorsport. Når formel 1-sæsonen indledes i Østrig i begyndelsen af juli vil der blive testet massivt for corona. Nyhedsbureauet ASA meddeler, at der i forbindelse med de to grandprixer vil blive foretaget 10-12.000 test. Det svarer til, at hver person involveret i grandprixugen skal testes to gange dagligt. Et laboratorium i München skal analysere prøver i døgndrift.

Fodbold. Spillerne fra Manchester City og Burnley havde mandag aften kun lige nået at knæle for at støtte den verdensomspændende Black Lives Matter-bevægelse, før et fly fløj ind over stadion i Manchester med et banner med teksten ’White Lives Matter’. Banneret møder nu fordømmelse hos Burnleys anfører, Ben Mee. »Jeg skammer mig og er flov. Disse personer skal komme ind i det 21. århundrede og uddanne sig selv«, siger han til Sky Sports. Burnley tabte Premier League-kampen 0-5. Banneret har ifølge AP nu også fået politiets opmærksomhed.

Fodbold. Randers FC har forlænget konrakten med angriberen Emil Riis. Kontrakten gælder nu til sommeren 2024. Riis har scoret 12 mål i 57 kampe for Randers. Samtidigt har klubben solgt den norske angriber Benjamin Stokke til Oslo-klubben Vålerenga. Han nåede 5 mål i 41 kampe for Randers.

Fodbold. De franske Ligue 1-klubber har tirsdag ifølge Ritzau nedstemt et forslag om at udvide rækken fra 20 til 22 hold i den kommende sæson. Det betyder, at de to ved skrivebordet nedrykkede mandskaber Amiens og Toulouse mistede endnu en livline i deres stræben efter at få lov til at blive i rækken, der blev afblæst i april grundet coronapandemien.

Fodbold. Manchester United og midtbanespilleren Scott McTominay har forlænget samarbejdet til sommeren 2025. Den 23-årige Scott McTominay, der er skotte, har været i Machester United siden han var 5 år.

Fodbold. Evertons italienske manager Carlo Ancelotti er havnet i en speget skattesag i Spanien fra tiden, hvor han var træner i Real Madrid. Anklagemyndigheden i Madrid mener ifølge BBC, at Ancelotti har undladt at opgive indtægter på omregnet 7,5 millioner kroner i forbindelse med imagerettigheder til skattevæsenet. Adskillige andre fodboldpersonligheder er tidligere dømt for samme forhold, herunder de tidligere Real Madrid-ansatte Cristiano Ronaldo (nu Juventus) og Tottenhams manager José Mourinho. Blandt andte måtte Ronaldo betale 140 millioner kroner tilbage i skat til de spanske myndigheder i 2019.

Fodbold. Coronakrisen har allerede kostet de bedste tyske klubber et trecifret millionbeløb i indtægter, og pandemien vil også få indflydelse i de kommende år. Da de nationale tv-rettigheder til 1. og 2. Bundesliga var på auktion mandag, kom ca. 4,4 milliarder euro, ca. 33 milliarder kroner i Den Tyske Divisionsforenings (DFL) kasse. Det er mange penge, men beløbet for en ny fireårig aftale gældende fra sommeren 2021 er en dårligere aftale end den nuværende. Den lyder på 4,64 mia. euro, 34,7 mia. kr.

Fodbold. For at få dygtiggjort fremtidens spillere til at tage straffespark skal uafgjorte kampe i landets to bedste U17-rækker fra den kommende sæson afgøres via straffesparkskonkurrence. Det meddeler Dansk Boldspil-Union (DBU). »Disciplinen straffesparkskonkurrence og straffesparket i almindelighed er omgivet af spænding og dramatik. Derfor er det så kompliceret at træne under ikke konkurrencelignende forhold«, siger DBU-talentudviklingschef Flemming Berg. I U17-kampene vil det fremover gælde, at vinderen af straffesparkskonkurrencen får 2 point – taberen 1 point.

Håndbold. Henrik Kronborg er assistenttræner for det mandlige landshold, men får nu flere roller han skal udfylde i Dansk Håndbold Forbund (DHF). Kronborg skal også være bindeled mellem talenttræning, ungdomslandshold og A-landshold. Og han skal deltage i arbejdet omkring forbundets elite- og talentstrategi, meddeler DHF.