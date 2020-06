Liverpool kan vinde det engelske mesterskab i aften

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Torsdag 25. juni TV 2 Sport X 19.30 Fodbold. Eibar-Valencia 22.00 Fodboold: Real Betis-Espanyol TV3+ 21.15 Fodbold: Chelsea-Manchester City TV3 Sport 13.00 Golf: Jyske Bank PGA Ch.ship 19.00 Fodbold: Southampton-Arsenal TV3 Max 18.00 E-sport: Superligaen Xee 19.00 Fodbold: Burnley-Watford Eurosport 1 18.00 Fodbold: Sarpsborg-Strømsgodset 20.30 Fodbold: Rosenborg-Bodø/Glimt 22.25 Golf: Travelers Championship Eurosport 2 14.00 Tennis: Battle of the Brits

Vis mere

Fodbold. Mohamed Salah og resten af Liverpool-mandskabet leverede en strålende og mesterlig indsats, da Crystal Palace onsdag blev pulveriseret 4-0 på Anfield. Liverpool kan dermed vinde Premier League allerede i aften, såfremt Manchester City ikke vinder på udebane over Chelsea. Salah, der scorede til 2-0 og lagde op til 4-0-målet, er nu tæt på at indfri et personligt mål. »Efter at jeg kom til klubben, har jeg sagt, at jeg ville vinde Premier League med holdet. Byen har ikke vundet mesterskabet i lang tid, så nu er det på tide«, siger Mohamed Salah til Sky Sports ifølge Liverpools hjemmeside.

Fodbold. Real Madrid vandt sent onsdag planmæssigt 2-0 på hjemmebane over Mallorca og generobrede førstepladsen i La Liga fra Barcelona, men det er en blot 15-årige, der stjæler overskrifterne efter kampen. Luka Romero slog onsdag nemlig en 81 år gammel rekord, der tilhørte Francisco Bao ’Sansón’ Rodriguez. 15 år og 219 dage gammel blev mexicaneren med de argentinske rødder alle tiders yngste ligaspiller, da han blev skiftet ind i det 83. minut. »Det var en uforglemmelig oplevelse«, skriver Romero på Twitter. Mallorcas cheftræner, Vicente Moreno, siger, at han beroligede sin unge spiller, inden han skulle på banen. »Jeg satte min hånd på hans hjerte, og jeg kunne mærke, at det bankede meget hurtigt, hvilket er normalt for en dreng på hans alder«, siger Moreno ifølge nyhedsbureauet AFP.

Overblik: Fodboldresultater og stillinger fra ind- og udland

Fodbold. Lazio mistede terræn i toppen af Serie A, da holdet på udebane formøblede en 2-0-føring mod Atalanta. Hjemmeholdet, der med 77 pletskud er ligaens mest scorede, fik vendte et truende nederlag til sejr på 3-2 og satte dermed en stopper for Lazios imponerende stime på 21 ubesejrede kampe på stribe. Inter med Christian Eriksen på banen i den første time spillede 3-3 hjemme mod Sassuolo.

Fodbold. Den danske pokalfinale 1. juli i Esbjerg mellem AaB og Sønderjyske har fået grønt lys til afvikling med mere end 500 tilskuere på lægterne. Det oplyser Kulturministeriet og Dansk Boldspil-Union (DBU). Det er et politisk flertal, der har sørget for mere opbakning på lægterne til finalen, der spilles onsdag på Blue Water Arena i Esbjerg. Rigspolitiet og sundhedsmyndighederne vil fastlægge de endelige betingelser i de kommende dage.