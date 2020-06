DBU åbner disciplinærsag om bøsse-råb i topholdets kamp mod AGF

Automatisk oplæsning

Disciplinærinstansen under Dansk Boldspil-Union (DBU) går nu officielt ind i sagen om homofobiske tilråb under FC Midtjyllands superligakamp mod AGF.

»Det betyder, at den almindelige behandling af sagen nu går i gang. Man indhenter en redegørelse fra dommere og klub. Det er dertil, vi er nået«, siger disciplinærudvalgets formand, Jens Hjortskov, til Ritzau.

Det sker, efter at Politiken tirsdag beskrev, at en gruppe FCM-fans havde sunget »bøsser går i grønt« efter AGF’s mål til 1-0 – måske rettet mod den grønklædte dommertrio, måske et ekko af deres rodfæstede had til ærkerivalen Viborg, der spiller i netop den farve. Uanset hvad er der nultolerance over for den slags tilråb i dansk fodbold, så nu risikerer FC Midtjylland en bøde.

Tidligere har både OB og Brøndby fået bøder på 25.000 kroner, fordi deres fans kom med homofobiske ytringer under superligakampe.

Sagen bygger på tv-klip

Hverken dommeren eller klubberne opdagede det åbenbart under søndagens dyst, men lyden fra Canal 9’s transmission bekræfter klart, at FCM-fans sang »bøsser går i grønt«.

Det er også på baggrund af tv-klip, at disciplinærinstansen nu åbner en sag.

»Vi har set nogle tv-klip, og det skal vi have kigget nærmere på«, siger Jens Hjortskov til Ritzau.

Han forventer en afklaring inden for »en uges tid«.

»Vi har den praksis, at når vi åbner en sag, så kommenterer vi den ikke, mens vi behandler den«, siger Jens Hjortskov, der tirsdag slog fast over for Politiken, at der generelt set er »en fuldstændig klar nultolerance over for homofobiske tilråb« i Superligaen.

FCM vil finde de skyldige

Allerede tirsdag lagde førerholdet, FC Midtjylland, sig fladt ned og tog afstand fra smædesangene.

»Når man hører klippet, er der ingen tvivl om, at der bliver sunget en homofobisk sang efter scoringen. Det er ikke noget, vi vil have i vores klub eller stå på mål for«, sagde Mads Hviid Jakobsen, pressekoordinator i FCM, til Politiken og tilføjede:

»Vi tager ansvaret på os og vil nu gøre, hvad der står i vores magt for at identificere de personer, som er kommet med det homofobiske tilråb mod dommertrioen«.