»Bøsser går i grønt«: Topklub går på jagt efter de skyldige i ny homofobisag

Disciplinærudvalget under DBU vil se nærmere på en episode i kampen mellem FC Midtjylland og AGF, hvor fans kom med homofobiske tilråb. FCM forsøger at finde de skyldige.

Det skete, kort efter at AGF bragte sig foran 1-0 i søndagens sene superligakamp mod førerholdet, FC Midtjylland:

»Bøsser går i grønt. Bøsser går i grønt. Bøsser, bøsser, bøsser går i grønt«, lød det fra nogle af midtjydernes fans, der lod deres frustration over at være kommet bagud gå ud over den grønklædte dommertrio.

Men den slags homofobiske tilråb er der nultolerance over for i dansk fodbold, så nu risikerer FC Midtjylland en bøde – og klubben går på jagt efter synderne.

»Vores sikkerhedschef er nu ved at med at gennemgå optagelserne fra vores kameraer, så vi kan finde frem til de rette personer og tage kontakt til dem. Vi vil ikke finde os i, at der bliver råbt sådanne ting til vores kampe«, siger Mads Hviid Jakobsen, pressekoordinator i FC Midtjylland.

Efter alt at dømme står hændelsen ikke i den kamprapport, som dommer Peter Kjærsgaard efterfølgende har indleveret til Dansk Boldspil-Union (DBU). Der skete meget i det øjeblik, så han hørte måske slet ikke råbene. Men de fremstår ret tydelige på Canal 9’s transmission af dysten, som bare nogle hundrede tilskuere overværede på MCH Arena på grund af corona-restriktionerne. Den homofobiske sang går så meget desto klarere igennem.

Samtidig er det noget, som enkelte fodboldentusiaster har studset over – blandt andet en FC Midtjylland-fan, der harcelerer over det på Twitter:

»Og så lige en ekstra kæmpe fyring til de FCM-tilskuere på MCH Arena, som stadig synes det er sjovt at synge ’bøsser går i grønt’. Come on små drenge, for voksne mennesker kan det ikke være, den tid er forbi, hvor man synger det. Og det passer vel ret dårligt med FCM’s værdier«, skriver han.

Disciplinærudvalg vil se på sagen

I klubben er de helt enige i det. De siger, at de ikke registrerede tilråbene, da de lød på stadion, men efter at have genset episoden griber Superligaens førerhold nu ind.

»Når man hører klippet, er der ingen tvivl om, at der bliver sunget en homofobisk sang efter scoringen. Det er ikke noget, vi vil have i vores klub eller stå på mål for. Vi har ikke været bekendt med sagen før nu, og der stod heller ikke noget om det i dommerens kamprapport. Vi tager ansvaret på os og vil nu gøre, hvad der står i vores magt for at identificere de personer, som er kommet med det homofobiske tilråb mod dommertrioen«, siger Mads Hviid Jakobsen og tilføjer:

»I Superligaen er vi sammen med FC Nordsjælland gået forrest herhjemme i forbindelse med kampen mod ulighed og racisme, og det kommer vi også til at gøre i denne sag«.

I disciplinærudvalget under DBU har formand Jens Hjortskov ikke hørt om episoden fra FC Midtjyllands kamp mod AGF før nu.

»Den er ikke umiddelbart havnet hos os endnu. Men vi kan godt tage en sag op af egen drift, når vi bliver gjort opmærksomme på, at der er noget, vi bør kigge på. Det kan for eksempel komme fra medier, privatpersoner eller interessenter, så det er fint, at vi nu hører om det«, siger Jens Hjortskov, der til daglig er partner i advokatfirmaet Bech-Bruun.

»Der er en fuldstændig klar nultolerance over for homofobiske tilråb. Derfor vil jeg nu også bede DBU’s sekretariat finde ud af, hvad det her drejer sig om«, siger formanden for disciplinærudvalget.

Homofobi var i fokus i 2019

Jens Hjortskov siger, at de kun »sjældent« får bragt sager om den slags smædesange ind til sig.

Men for et godt år siden var der stort fokus på homofobi i Superligaen, da en gruppe OB-fans gentagne gange sang, at FCK-profilen Viktor Fischer »er homo« under en kamp i april. Det tog Fischer stærkt afstand fra. Først kaldte han dem »homofobiske skodhoveder«, og siden uddybede han sin afsky:

»Det er en uskik i samfundet generelt, men det er det især i fodbold. De kan kalde mig en idiot, de kan sige, at jeg har en glat frisure. Det har endda en snert af humor. Men det hører ingen steder hjemme, at det skulle være et skældsord i fodboldkulturen i 2019«, sagde Viktor Fischer til DR.

Samtidig understregede han, at han havde oplevet den slags tilråb tidligere i Odense, uden at det havde fået konsekvenser. Derfor følte han behov for endelig at råbe op.