Viktor Fischer får stor opbakning for sit opråb mod homofobi

FCK-spilleren Viktor Fischer får stor ros for at tale højt om OB-tilskuernes homofobiske tilråb mod ham under superligakampen søndag.

Fischer, der er en af klubbens mest markante stjerner, blev kampen igennem mød med homofobiske tilråb, og det valgte han efterfølgende at kritisere.

»Homofobi skal ikke accepteres, og det skal ses på linje med racisme. Jeg håber, at hvis ikke Superligaen gør noget ved det, så skal OB selv gøre noget ved det i forhold til deres fans. Nogen vil måske mene, at man skal holde sig for god til at råbe til fansene, men jeg valgte at gøre det. Nu håber jeg, det bliver belyst, at OB’s fans synger homofobiske sange mod spillerne«, siger Viktor Fischer ifølge Ritzau.

På de sociale medier er der stor opbakning til Viktor Fischer.

Tidligere kulturminister og nuværende leder af Alternativet, Ulffe Elbæk, spørger desuden, hvor Dansk Boldspil-Union står i sagen.

Det er mere end i orden, at Viktor Fischer klart - endda meget klart - siger fra overfor homofobiske tilråb i dagens superligakamp. Hvor står @DBUfodbold i denne sag? #dkpol https://t.co/0PS9hHbX01 — Uffe Elbaek (@uffeelbaek) 7. april 2019

Den tidligere OB-spiller Mathias Jørgensen skriver, at han hørte lignende tilråb, da FCK sidst var på besøg i Odense.

Sidste gang FCK var på besøg i Odense, spillede jeg. (Fun fact) men den er god nok. Hele 90 minutter endda.

Under kampen ville jeg lyve hvis jeg sagde jeg ingenting hørte. Men desværre hørte jeg en hel tribune i Odense, synge homofobiske sange om Viktor Fischer. Desværre! — Mathias Jørgensen (@mattiijoe25) 7. april 2019

Spillerforeningens direktør, Mads Øland, roser Fischer for at turde tale om problemet. og Silkeborg-spilleren Simon Skou-Jakobsen bakker ligeledes FCK’eren op.

Ja tak til fuldt stop for homofobien i dansk fodbold. Tak til Viktor Fischer for at tale om problemet https://t.co/ML89TFgTuj — Mads Øland (@MadsOland) 7. april 2019

Stærkt interview, Viktor Fischer Homofobi kan ikke ties ihjel.

Odense er ikke det eneste sted, der bliver sunget sange med den ordlyd. Langt fra, desværre. Og det skal stoppes. — Simon Skou Jakobsen (@SimonJ90) 7. april 2019

Socialdemokratiets Mogens Jensen skriver på twitter, at homofobi er fuldstændig uacceptabelt, og han opfordrer til sanktioner fra DBU’s side.

Det er uforståeligt og uacceptabelt at vi i 2019 fortsat skal opleve homofobi i dansk fodbold! Godt at OB erkender det sker og vil handle på det, men også nødvendigt at DBU klart sanktionerer. Her er der klare beviser. #dkpol @DBUfodbold @DRSporten https://t.co/xlL5JkSNFo — Mogens Jensen (@MogensJensenS) 8. april 2019

OB var efter kampen hurtigt ude for at tage afstand fra den del af klubbens tilskuere, der kom med de homofobiske tilråb.

@Odense_Boldklub tager naturligvis stærkt afstand fra homofobiske tilråb. Vi er godt klar over, at fodbold kalder på de store følelser, og man kan blive sur, vred og skuffet. Men vi vil ikke acceptere tilråb, som har homofobisk, racistisk eller diskriminerende karakter. — Odense_Boldklub (@Odense_Boldklub) 7. april 2019

I et fælles statement tager fanklubberne i FC København og OB afstand fra homofobi.

»Sammen med FCK’s fanklub FCKFC tager De Stribede stærkt afstand fra homofobiske og racistiske sange og andre diskriminerende tilråb. Vi håber selvfølgelig på, at Superligaens andre fanklubber vil støtte op om dette, så vi sammen kan få sat en stopper for det«, står der blandt andet i opslaget på Facebook.

FC København har også reageret på hændelserne under kampen og bakker Viktor Fischer op.





DBU har endnu ikke reageret i sagen.