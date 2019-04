Nybrud: Brøndby og OB idømt bødestraf for fans' homofobiske tilråb mod Viktor Fischer

For første gang i historien har Fodboldens Disciplinærinstans tildelt danske superligaklubber en bødestraf for homofobiske tilråb, som fans har rettet mod en spiller.

Det oplyser Dansk Boldspil Union (DBU).

OB og Brøndby er begge blevet idømt bøder på 25.000 kroner, efter nogle af klubbernes fans kom med homofobiske tilråb mod FC København-spilleren Viktor Fischer.

Det skete først søndag eftermiddag, da FCK spillede på udebane i Odense, hvor Fischer tog kraftig afstand fra tilråbene.

»Homofobi skal ikke accepteres, og det skal ses på linje med racisme. Jeg håber, at hvis ikke Superligaen gør noget ved det, så skal OB selv gøre noget ved det i forhold til deres fans. Nogen vil måske mene, at man skal holde sig for god til at råbe til fansene, men jeg valgte at gøre det. Nu håber jeg, det bliver belyst, at OB’s fans synger homofobiske sange mod spillerne«, sagde Viktor Fischer efter kampen ifølge Ritzau.

De homofobiske tilråb blev kopieret dagen efter af en gruppe Brøndby-fans, da klubben spillede ude mod FC Nordsjælland.

Formand for Fodboldens Disciplinærinstans, Jens Hjortskov, gør det i kendelsen klart, at der ifølge reglerne for DBU’s og Divisionsforeningens turneringer er»nul-tolerance overfor enhver form for diskrimination – heriblandt race, køn, seksualitet m.m«.

Fodbold Disciplinærinstans slår det samtidig fast, at de to klubbers sanktioner bliver skærpet, skulle tilråbene gentage sig.

I kendelsen mod OB er det påpeget, at Viktor Fischer med sin gestikuleren ned mod OB-fansene efter kampens afslutning »kan have medvirket til at eskalere sagens omfang«.

Søndag møder Brøndby netop FC København med Viktor Fischer på holdet.

Hverken Brøndby eller OB har indtil videre reageret på bødestraffen.

Opdateres.