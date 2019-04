Efter homofibiråb mod Viktor Fischer: Dommeren glæder sig, men er klar til at fløjte Brøndby-FCK-kampen tidligt af

FOR ABONNENTER

Jørgen Daugbjerg Burchardt glæder sig meget til kampen på søndag og siger, at det bliver megafedt. Den 36-årige superligadommer skal dømme et Brøndby-FCK-opgør for første gang. Han siger til B.T., at det er en af hans karrieres hidtil største og mest spændende opgaver. Det kan måske også blive hans sværeste. Nu er møderne mellem ærkefjenderne på Vestegnen og Solbakken-holdet fra Parken altid noget særligt. Spændingen er stor, atmosfæren på stadion elektrisk, og der er meget på spil. Men når dommeren på forhånd forklarer, at han er klar til at afbryde kampen, som han skal forberede sig ekstraordinært godt på, passer betegnelsen højrisikokamp lige på en prik.