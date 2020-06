Mestermagerens plan: Klopp vil satse på egne talenter i stedet for at købe stort ind

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 19.30 Fodbold: Torino-Lazio 21.45 Fodbold: Genoa-Juventus TV 2 Sport X 19.30 Fodbold: Mallorca-Celta 22.00 Fodbold: Barcelona-Atlético M. TV3 Sport 19.00 Fodbold: Næstved-Viborg TV3 Max 18.00 Fodbold: Millwall-Swansea Xee 21.15 Fodbold: Brighton-Manchester U.





Fodbold. Liverpools manager, Jürgen Klopp, forventer ikke at købe stort ind i sommerens transfervindue. I stedet vil han satse på klubbens unge spillere. Den tyske manager tilføjer, at coronakrisen højst sandsynligt kommer til at afskrække de store klubber fra at bruge mange penge ved det kommende transfervindue. »Covid-19 har haft en effekt på både sælgende og købende klubber, det er helt normalt, og det bliver nok ikke den mest travle sommer«, siger Klopp ifølge Ritzau. »Vi kan ikke bare bruge millioner, fordi vi gerne vil. Problemet er også, at hvordan forstærker du et i forvejen stærkt hold gennem transfermarkedet?«, siger Jürgen Klopp. Den tyske manager førte i sidste uge Liverpool til klubbens første engelske mesterskab i 30 år. »Vi har tre eller fire unge spillere, der kan tage rigtig store skridt«, siger Klopp uden at specificere, hvilke spillere det drejer sig om.

Fodbold. Med en sejr på 1-0 over Juve Stabia øgede Benevento mandag aften afstanden til de øvrige hold i den næstbedste italienske række. Dermed er holdet, der er trænet af den tidligere AC Milan- og Juventus-angriber Filippo Inzaghi, sikker på at rykke op i Serie A for anden gang i klubbens historie. Holdet har været helt suverænt i indeværende sæson. Benevento har blot tabt 1 ud af 31 kampe og har 24 point ned til andenpladsen. Benevento spillede senest i Serie A i sæsonen 2017/18, hvor klubben satte rekord for flest nederlag i begyndelsen af en sæson i Europas fem største ligaer. Dengang blev det til 14 nederlag i streg, før der kom point på kontoen.

Golf. Amerikaneren Harris English er testet positiv for coronavirus. Han er dermed den femte amerikaner på PGA Tour, der har afleveret en positiv coronaprøve, siden PGA Tour vendte tilbage efter coronapausen. English deltog ikke i sidste uges turnering i Connecticut, men skulle have deltaget i Rocket Mortgage Classic i denne uge.

Ishockey. I alt 26 spillere i NHL er testet positive for coronavirus, siden holdene begyndte at træne sammen på holdenes faciliteter for tre uger siden. Det meddeler ligaen på sin hjemmeside. 15 er testet positive i regi af ligaen, mens 11 er testet positiv uden for det, der betegnes som ’fase 2-protokollen’. Efter planen skal 24 hold begynde deres træningslejre 10. juli.