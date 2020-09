OB-fan: Vi er trænet i skuffelser og tager gerne endnu en mod FCK, hvis vi får en strategi i bytte

Siden den sensommeraften i Villareal i 2011, da de lokale helte – også kaldet ’Den Gule Ubåd’ – på en flot 2. halvleg overvandt OB’s samlede føring i den sidste kvalifikationsrunde til Champions League, har den fynske klub ikke formået at nå tilbage i samme skarpe supertanker-udgave.

Klubben er gået på grund og desværre for dens fans er det sket i dansk farvand. Således er Vejle den eneste klub udover OB i den danske superliga, der heller ikke har formået at kvalificere sig til europæisk fodbold siden 2011.

Superfan Asser Vittrup Nielsen 32 år, Ph.d.-studerende, OB-fan siden 1997. Indehaver af OB-hjemmesiden 817.dk. Navnet er en reference til den levende legende Lars Høgh, der spillede 817 kampe for en og samme klub, OB. Politiken giver ordet til passionerede fans af superligaklubberne. Er du superfan med noget på hjerte, så send en mail til sporten@pol.dk.

Europæisk fodbold er ikke det eneste OB-fans må spejde langt efter. Hvor konkurrende fodboldklubber kan præsentere tiltag som Strategi 6.4, 2025-planer og Guldmine-projekter, synes fodboldnyheder, hvor både ’strategi’ og ’OB’ indgår at være lige så sjældne som fynske topplaceringer.

Den opmærksomme læser vil måske allerede have en idé om, at jeg er en del af den sorggruppe, der hedder OB-fans. Tilmed er jeg eksilfynbo med folkeregisteradresse i landets hovedstad. Timingen for min proklamation af klubtilhørsforhold og bopæl kan derfor synes satset, når OB åbner superligasæsonen mod netop FC København.

Det med timing og OB synes dog ikke at rime for tiden.

Dårlig timing af sportschefen

Det har klubbens egen sportschef, Michael Hemmingsen, måttet erkende i flere omgange efter en omdiskuteret medvirken i podcasten ’Stemmer fra Ådalen’. Her fik han bl.a. annonceret, at klubben havde sikret sig den lejede nordmand Jørgen Skjelvik på en aftale frem til 2023. Det fik spilleren selv til at dementere det udsagn offentligt, hvorefter Michael Hemmingsen måtte trække udtalelsen tilbage.

I selvsamme podcast udtalte den fynske sportschef også at vejen tilbage mod toppen af dansk fodbold skal gå gennem endnu hårdere træning i den fynske ådal.

Det synes overraskende for mange med tanke på, hvor plaget klubben var af skader i den netop overståede sæson. Igen syntes sportschefens timing uhensigtsmæssig, hvilket for alvor kom til udtryk, da det slap ud til den nationale presse, at spillerrådet i OB var gået til den sportslige ledelse med utilfredshed over træningsintensiteten og de mange skader.

Udfaldet af søndagens sæsonstart mod netop FC København kommer med en vis sandsynlighed til at være benzin på det bål af negative OB-historier, der er ved at blive tændt op under.

Trods en positiv sæsonafslutning og et spirende talentarbejde, har en retorisk udfordret sportschef, spillerutilfredshed, skader og en uafklaret trænersituation skabt voksende bekymring blandt en stor del af klubbens fans op til den nye sæson.

Kun en fåmælt bestyrelsesformand, en optimistisk cheftræner, en diplomatisk anfører og en geografisk afstand til landets største mediehuse er med til at holde flammerne fra at nå udover de lokale medier, selvom nogle af dem i hovedstaden er begyndt at lugte røgen.

Med fare for at komme til at lyde som en bestyrelsesformand fra en succesfuld midtjysk fodboldklub, står OB på en brændende platform. For mens de har haft travlt med at lappe den utætte skude, har de knap lagt mærke til at skibsdækket er gået i brand. Det er en tilbagevendende brand, der ofte forekommer, når spørgsmålet om en forlængelse med klubbens cheftræner presser sig på.

Giv os ro på trænerposten

Senest, OB forlængede aftalen med en siddende cheftræner, var for 10 år siden, og navnet var ved den lejlighed Lars Olsen. Han blev for i øvrigt fyret nogle uger efter forlængelsen, og siden har OB haft vidt forskellige trænertyper som Henrik Clausen, Troels Bech, Ove Pedersen, Kent Nielsen og nu Jakob Michelsen. Sidstnævnte har kontraktudløb ved sæsonens afslutning, og ingen udenfor klubben ved, om han skal være med til at slukke branden eller skal hoppe over borde.

OB bør uanset hvad slukke branden hurtigst muligt og lade den hvide røg sive, så omverdenen ved, at klubben har en afklaring på cheftrænerposten.

Om det bliver Jakob Michelsen, et gensyn med Bo Henriksen eller en helt tredje må vi lade op til klubben. Det allervigtigste for OB på den lange bane er ikke, hvem der sidder i cheftrænerstolen. Det vigtigste er, at klubben lader sig inspirere af dem, der har overhalet dem i det seneste årti.

Med andre ord har OB brug for en tydeligere strategi, der kan adressere en klar retning for klubben. Der står både besætning og kaptajner klar på det fynske fartøj i form af en talentfuld spillertrup kombineret med flere rutinerede ledertyper.

Ligeledes ser sportschefen ud til at mangle en overordnet strategi. Meget af den nuværende kritik af klubben falder tilbage på Michael Hemmingsen, da han retorisk ikke er nogen Troels Bech og synes specielt udfordret på den del af jobbeskrivelsen. Rent fagligt er det endnu for tidligt at vurdere ham som sportschef, men han repræsenterer noget af det, som klubben ikke kan købe sig til: kultur.

Således var han som anfører og siden cheftræner med til at hjemføre klubbens to seneste pokaler.