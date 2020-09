Fransk topkamp slutter skandaløst, Thiem scorer den helt store gevinst og dansker debuterer i NFL

Direkte sport i tv Mandag 14. september TV3 Sport 19.00 Fodbold: AGF-Vejle 01.10 NFL: NY Giants-Pittsburgh 04.05 NFL: Denver-Tennessee TV3 Max 19.00 Fodbold: Sheffield U.-Wolves 21.15 Fodbold: Brighton-Chelsea 02.05 Ishockey: NHL Eurosport 2 13.20 Cykling: Tirreno-Adriatico TV 2 Sport X 13.00 Tennis: Internazionali BNL d’Italia



Fodbold. Det har været en hård tid for Paris SG’s spillere med nederlag i Champions League-finalen til Bayern München, massiv coronasmitte i truppen og nu en skandaløs topkamp og to nederlag i træk i Ligue 1. PSG tabte sent søndag på hjemmebane klassikeren til Marseille med 0-1 og fik i tillægstiden hele tre mand udvist, mens to gæstende spillere fik marchordre. PSG’s største stjerne, Neymar, beskylder nu Marseille-spilleren Álvaro González for at kalde ham en ’forbandet abekat’. »Det eneste, jeg fortryder, er, at jeg ikke slog idioten i ansigtet«, skriver Neymar på Twitter, hvor Álvaro González afviser beskyldningen. »Der er ikke plads til racisme. En pletfri karriere med mange holdkammerater og venner på daglig basis. Nogen gange er man nødt til at lære og tabe og acceptere det på banen«.

Tennis. Østrigske Dominic Thiem sikrede sig natten til mandag dansk tid karrierens første grand slam-titel. Det skete, da den 27-årige leverede et flot comeback og besejrede tyskeren Alexander Zverev i US Open-finalen. Zverev havde vundet de to første sæt, men Thiem rejse sig og sejrede. 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (8-6). Det er første gang siden 2004, at det lykkes en herrespiller i en grand slam-finale at gøre comeback og vende 0-2 til 3-2. I en US Open-finale er det ikke sket siden 1949. »Jeg ville ønske, at vi kunne have to vindere i dag. Vi fortjente det begge«, sagde Thiem efter kampen med henvisning til Zverev.

Amerikansk fodbold. Den 24-årige dansker Hjalte Froholdt debuterede søndag aften i NFL. Det skete, da han fik debut for New England Patriots i en 21-11-sejr over Miami Dolphins. Hjalte Froholdt spiller på den offensive linje, hvis primære opgave er at beskytte quarterbacken og skabe huller til løbespillet. Han var ikke en del af Patriots’ startopstilling, men blev skiftet ind, når Patriots’ kicker, Nick Folk, skulle forsøge at sparke point i hus, hvilket Folk gjorde fire gange.

Amerikansk fodbold. Andetsteds i NFL tabte den 43-årige quarterbacklegende Tom Brady i sin debut for Tampa Bay Buccaneers. Brady og Tampa Bay tabte udekampen mod New Orleans Saints med 23-34 i et opgør, hvor Brady ellers fik en drømmestart, da han sørgede for kampens første point.

Fodbold. 36-årige Arjen Robben fik et trist comeback for FC Groningen i Holland søndag. Robben måtte lade sig udskifte med en skade i det ene baglår efter blot 29 minutter, da Groningen indledte sæsonen i Æresdivisionen med et 1-3-nederlag hjemme mod PSV Eindhoven. Robben sluttede egentlig karrieren i Bayern München i 2019, men han er altså trukket i sin barndomsklubs trøje igen.