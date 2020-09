»Den dårligste halvleg fra FCK i 20 år« Kan Solbakken egentlig stadig levere det, han mener, der gør FCK større end FCM?

Den sportslige og økonomiske afstand mellem FC København og FC Midtjylland er blevet mindre og mindre de seneste år. Ja, her ved indgangen til en ny Superliga-sæson er der blevet stillet spørgsmålstegn ved, om magtbalancen i toppen af dansk fodbold endda er tippet over til midtjysk fordel. For første gang siden Ståle Solbakkens comeback til Superligaen er FCK ikke mesterskabsfavoritter hos bookmakerne. Det tilmed i samme sæson som Pione Sisto valgte FC Midtjylland i stedet for FC København.

Når debatten om rivaliseringen mellem københavnerne og midtjyderne raser ligesom i afslutningen af den seneste sæson, kan nordmanden altid spille det samme es. FC Midtjylland har modsat FCK ikke en tradition for at levere europæiske gruppespil. Den ene klub er en god Superliga-klub. Den anden er god både herhjemme og ude i Europa, lader Solbakken omverdenen forstå.

FC Midtjylland store mål for denne sæson er at ændre den status. Kommer man ikke i et europæisk gruppespil senere på måneden, er det en fiasko.