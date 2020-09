FCM-fan: Vi har brug for ’Frank the Tank’ for at komme ud i Europa

I aften skal FC Midtjylland igen forsøge at banke døren ind til Europa og samtidig lukke ned for kritikken om at være et hold, der aldrig formår at præstere uden for landets grænser.

Ikke siden den samlede sejr over Southampton i 2015 er det lykkedes ulvene at kvalificere sig til et gruppespil, hvilket absolut ikke er gået resten af Fodbolddanmark forbi, når der skal sammenlignes muskler og ikke mindst udpeges gummiben i toppen af Superligaen.

Opgøret i tredje kvalifikationsrunde af Champions League mod schweiziske Young Boys spilles i skyggen af coronaepidemien og afvikles som en knald eller fald-kamp på et tilskuertomt stadion i Herning.

De manglende europæiske resultater og den evige snak om lærepenge gør ondt i det midtjyske, og den næste helt store målsætning er uden tvivl at få slået døren ind til Europa.

Vejen dertil er absolut ikke en walkover, idet FCM – modsat løverne fra FCK – ikke vil nyde godt af tidligere flotte europæiske resultater og først vil være seedet i knockoutrunden til Europa League, hvis klubben taber opgøret mod Young Boys og ryger ud af Champions League-kvalifikationen.

Der er ingen tvivl om, at formand Rasmus Ankersen og den sportslige ledelse har haft gang i den store evaluering fra tidligere sæsoners skuffelser og kigget nøje efter, hvordan man har kunnet optimere forberedelserne, så man står endnu skarpere.

Det har blandt andet betydet internationale træningskampe mod tyske Hamburger SV og franske Stade de Reims, ligesom man har lukket helt ned for tidligere års eventuelle forstyrrelser hos spillere, der kunne gå med tanker om at skulle videre til nye klubber. Truppen er i denne sæson blevet informeret om, at ingen bliver solgt, inden den europæiske skæbne er afgjort.

Som den helt store trumf valgte klubben tilmed at sprænge lønbudgettet i kampen om den fortabte søn Pione Sisto.

Den mørke troldmand fra Tjørring med »en accent mere jysk end Niels Hausgaards«, som landsholdets tidligere assistenttræner, Peter Bonde, har sagt, skal forsøge at genstarte karrieren i trygge rammer.

Kan det lykkes Brian Priske og Kristian Bach Bak at få Sisto tilbage i sin bedste udgave, er der ingen tvivl om, at FCM står med en stor trumf i bestræbelser på næste skridt i sin sportslige udvikling, der under mottoet ’den, der opgiver at blive bedre, ophører med at være god’ aldrig har stået stille i det midtjyske.

Forud for kampen mod Young Boys har FCM spillet to betydningsfulde kampe mod henholdsvis Ludogorets fra Bulgarien samt superligapremieren mod den tidligere mestertræner Guld Glen i SønderjyskE i noget, der tilmed kunne agere som det danske svar på en Super Cup mellem liga- og pokalmestrene.

Talismanen er savnet

Hvor kampen i Bulgarien, set med jyske briller, var opløftende, var kampen i Haderslev noget bekymrende.

FC Midtjylland var uden den helt store talisman Frank Onyeka, hvis statistik taler sit tydelige sprog. Talnørd Benjamin Leanders seneste opgørelse på Twitter viser, at FC Midtjylland inkasserer et mål imod sig gennemsnitlig hvert 60. min uden Onyeka, mens de kun inkasserer et mål imod sig hvert 123. minut med Onyeka på banen.

Han mistede på tragisk vis sin far i dagene op til SønderjyskE og var derfor udeladt af truppen. Hvorvidt han er meldt til aftenens kamp mod Young Boys, er endnu uvist, men der er ingen tvivl om, at mange midtjyske fans krydser fingre for, at netop ’Frank the Tank’ spiller den kamp.

En dårlig generalprøve giver en god premiere, siges det.

Lad os håbe det holder stik, så vi som minimum har sikret os Europa League-gruppespil og ikke mindst fortsat kan drømme om Champions League i Herning, når vi er på den anden side af kampen mod Young Boys.