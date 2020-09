Brøndby-fan: Jeg ville have skrevet om Wilczek, men politikerne har gjort mig decideret rasende

Jeg ville egentlig have brugt denne klumme til at skrive om Kamil Wilczek og hans nederdrægtige skifte til PSE. Om alt det, der er så forkert, og som har smadret hele hans eftermæle i Brøndby IF fuldstændig.

Tankerne om klummen var klar, men tirsdag eftermiddag fik politikerne alligevel gjort mig så decideret rasende, at mit skriv om polakken blev overhalet indenom. Grunden til dette skal findes på det afholdte pressemøde, hvor absurditeten var skyhøj og logikken ikkeeksisterende.

Superfan Jane Henriksen 33 år, pædagog, sæsonkortholder til Svinget og Brøndby-fan, så længe jeg kan huske.



Smittetrykket stiger i København og omegn, og derfor blev der varslet nye coronarestriktioner: blandt andet at restaurationsbranchen nu skal lukke kl. 22 og påbud om mundbind på cafeer, barer og restauranter. Privatfester blev ligeledes anbefalet (!) at slutte kl. 22 i de berørte kommuner.

Det virker måske alt sammen rimeligt nok. I byen står folk tæt, de er indendørs, og smittesporing er stort set umulig.

Kæden er hoppet af

Men – og nu kommer vi til den del, hvor kæden altså hopper af, og kuglen ryger mange kilometer forbi skiven – jeg havde ikke set det komme, at der ville blive uddelt markante restriktioner til Brøndby IF, FC København og Lyngby i Superligaen.

De tre klubber er blevet pålagt kun at lukke 500 mennesker ind til hjemmekampe indtil 1. oktober, og de 500 er inklusive spillere, stab, medarbejdere, pressefolk m.m.

Klubberne er i forvejen presset på økonomien, til trods for at eksempelvis Brøndby har måttet lukke godt 8.000 tilskuere ind siden i sommer. Det presser klubberne, fordi de tager ansvar og sætter et kæmpe maskineri i gang for at overholde alle regler og anbefalinger. Et maskineri, som koster, ikke bare penge, men også enorme menneskelige ressourcer.

Perfekt håndtering

Jeg har under den forbandede pandemi kun været til fodbold på Brøndby Stadion, men her er der i hvert fald ingen slinger i valsen:

Klubben har håndteret hele coronakrisen med begrænset antal tilskuere til ug med kryds og slange.

Alt på stadion er delt op. Alle grupperinger er delt op i 500 mennesker fordelt rundt i sektioner på hele stadion. Ikke engang familier får lov at sidde uden et tomt sæde mellem sig. Der er særskilte indgange og ankomsttidspunkter for hver sektion og vagter, som holder øje med tribunerne og pænt påpeger, hvis folk ikke overholder retningslinjerne.

Det bliver talt, hvor mange der går på toilettet, så der ikke dannes unødig kø. Der er åbnet op for lige så mange boder som ved et udsolgt stadion, så der også undgås kø ved køb af mad/drikke.

Håndvask/håndsprit er der over det hele, mundbind ved indgangene og afstand mellem folk på siddepladserne. Plus at fodboldkampe altså foregår udendørs, og alle tilskuere er registreret, hvilket giver fremragende betingelser for hurtig og præcis smitteopsporing, hvis uheldet alligevel skulle være ude.

Brøndby Stadion har som nævnt haft lov til at lukke omtrent 8.000 tilskuere ind på et stadion, hvor der normalt er plads til ca. 28.000 mennesker!

Der har været registreret 0 smittetilfælde i forbindelse med superligakampe i Danmark.

Og det var 0.

Forskelsbehandling af klubber

Lige nu virker sanktionerne mest som en gang symbolpolitik, der er fremført i blinde. For hvis superligakampe skulle øge risikoen for spredning, hvorfor så begrænse den til de steder, hvor smittetrykket er størst?

Hvorfor ikke sanktionere alle landets klubber på samme måde?