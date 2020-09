AGF-træner efter blamage: »Det viser bare, hvilken type hold vi er«

Direkte sport i tv Fredag 18. september TV 2 13.20/15.10 Cykling: Touren, 19. etape TV 2 Sport 13.00 Tennis: Internazionali d’Italia (k) 19.30 Ishockey: Esbjerg-Rungsted TV 2 Sport X 13.00/19.00 Tennis: Internazionali d’Italia 03.00 Basketball: NBA-slutspil TV3+ 20.30 Fodbold: Bayern München-Schalke TV3 Sport 18.00 Golf: US Open 01.00 Motorsport: Nascar, Food City 300 TV3 Max 19.00 Speedway: Tjekkiets Grand Prix 22.00 Dart: World Series Eurosport 1 10.00 Motorsport: Le Mans 13.25 Cykling: Tour de France Eurosport 2 16.00 Rally

Vis mere

Fodbold. 0-3, farvel og tak og ud af Europa. AGF-træner David Nielsen siger efter Europa League-blamagen i Slovenien mod Mura, at det var manglende intensitet, der gjorde udslaget i kampen, hvor hjemmeholdet nærmest fik 2-0-scoringen foræret, da AGF-anfører Niklas Backman ville heade tilbage til målmand William Eskelinen, men ramte bolden skævt, så den endte for fødderne af en modstander. »Vi må erkende, at vi ikke var bedre. Vi manglede fem procent energi hele vejen rundt. Vi er et hold, der lever af topintensitet, og vi nåede ikke det intensitetsniveau, der skal til«, siger David Nielsen til Canal9 og tilføjer: »Vi forberedte os bedst muligt, men ramte ikke vores niveau. Det viser bare, hvilken type hold vi er. Vi lever af top-intensitet, og det har givet gode resultater i Superligaen. Når vi ikke rammer det, så er det skuffende, at vi er ude«.

Fodbold. FC København-manager Ståel Solbakken siger efter FCK’s 2-1-Europa League-sejr i Göteborg, at ’coronaformatet’ med kun én kamp kræver noget helt særligt af holdene. »Det er lidt lotto, når det er én kamp. Da IFK scorede til 1-0, så havde vi 15 minutter i denne kamp, og hvis vi så også havde haft 90 minutter i Parken, så ville det jo fortsat være meget, meget roligt«, siger Solbakken til Ritzau og tilføjer: »Det er en meget større lottokupon, end det har været nogensinde. Jeg var nervøs i hele kampen, for så længe det er én kamp, kan alt ske«. FCK kom bagud, da der manglede mindre end 20 minutter, men Robert Mudrazija udlignede, inden Jonas Wind fik matchvinderrollen for de danske vicemestre, der i 3. runde af kvalifikationen til Europa League har hjemmebane mod polske Piast Gliwice, som sejrede 3-2 hjemme over Hartberg fra Østrig.

Cykling. Sportsdirektør Merijn Zeeman fra Tour-kongen Primoz Roglic’ mandskab, Jumbo-Visma, er færdig i årets Tour. Zeeman er således blevet smidt ud af det franske etapeløb. Årsagen var ifølge løbsjuryen, at han overfusede og fornærmede en ansat hos Den Internationale Cykelunion (UCI) efter 17. etape. »Jeg blev vred, da kommissæren afmonterede kranksættet fra Primoz’ cykel. Vi går ind for en retfærdig sport, hvilket inkluderer sådanne undersøgelser, men det skal ske på en hensigtsmæssig måde«, siger Merijn Zeeman og tilføjer: »Alligevel skulle jeg have bevaret fatningen og henvendt mig til UCI-kommissæren på en mere respektfuld måde«.

Ishockey. Når den bedste danske række indleder sæson fredag aften sker det med en række nye coronaregler. Blandt andet kåres der ingen dansk mester, hvis ikke hele grundspillet og slutspillet kan afvikles, og kampene i ligaen skal afvikles, selv hvis der ikke må være en eneste tilskuer i hallen. Det skriver Ritzau. Klubberne sukker efter at få mere end de i øjeblikket tilladte 500 personer i hallen. Hver kamp, der spilles under de vilkår, koster nemlig klubberne på bundlinjen. »Økonomisk bliver det hårdt over en hel sæson, hvis det skal fortsætte sådan, uden at der kommer hjælpe- eller støttepakker fra staten. Vi kan leve med begrænsningerne her i starten af sæsonen, men forhåbentlig bliver det anderledes efter nytår«, siger Frederikshavn White Hawks-direktør Henrik Andersen til Ritzau.

Tennis. Den nykårede US Open-mester Naomi Osaka trækker sig fra French Open senere på måneden på grund af en skade. Det skriver den 22-årige japaner i et opslag på Twitter og Instagram natten til fredag.

Fodbold. Den tidligere AGF-spiller Oskar Buur var med fra start for Wolverhampton, da klubben torsdag røg ud af den engelske Liga Cup med et nederlag på 0-1 til Stoke. Danskeren, der mandag fik Premier League-debut, blev skiftet ud efter lidt over en times spil.