FCK-fan: Er der overhovedet nogen i klubben, der tager krisen alvorligt?

Den seneste sæson er skrevet i enten historie- eller glemmebogen. For FCK-fans er bogen formentlig delt i to kapitler: en fremragende og historisk god europæisk sæson – og en helt forfærdelig sæson i Superligaen.

Hvad der vægter højest hos den enkelte, vil jeg ikke gøre mig til dommer over.

Superfan Regitze Ørnstrup Christensen Født i 1992 (28 år 1. oktober) og journaliststuderende indtil januar. FCK-fan fra første åndedrag (det er min far også, så det kunne næsten ikke være anderledes. Til min konfirmation skiftede jeg fra kjole til bukser og FCK-trøje, så snart middagen var ovre. Min mor venter altid med at hænge FCK-julekuglen på juletræet, til jeg er hjemme og kan gøre det. @regitzechris på Twitter. Politiken giver ordet til passionerede fans af superligaklubberne. Er du superfan med noget på hjerte, så send en mail til sporten@pol.dk.

Nu ser vi ind i en ny sæson – en frisk begyndelse, nye forstærkninger og nye mål.

En god start er vigtig. Bevares, den er ikke afgørende (for ja, der er mange kampe endnu), men starten er også en mulighed for os – en mulighed for at få indblik i, hvem vi skal se, hylde, observere og følge den kommende sæson.

Tre vigtige kampe på en uge: Superliga-premieren, Europa League-kvalifikation og et meget interessant derby.

Sikke noget makværk, vi var vidne til mod OB.

Odenseanerne spillede fænomenal fodbold. Det gjorde vi ikke. Langtfra. 1. halvleg var tæt på det ringeste, jeg kan huske at have set i mine 27 år som FCK-fan. Der dukkede et spinkelt håb op i 2. halvleg fra transferbomben himself, men hvad jeg mener om Wilczek, ved jeg stadig ikke.

Holdet viste trods alt vilje

I Sverige var det også nær gået galt – og det ved jeg simpelthen ikke, hvordan man skulle have været i stand til at kunne rumme.

Heldigvis viste holdet noget vilje. Det er den vilje, jeg vil se noget mere af, og som der kun var små glimt af i 2019/20. Jeg vil se den hele tiden og ikke kun. når det gælder europæiske kampe.

Set over begge kampe synes jeg, at det bliver så afsindig tydeligt, at der mangler noget – eller nogen – til at tage noget ansvar, give noget struktur og sætte nogle rammer. Hvilket også manglede i sidste sæson – i hvert fald i Superligaen.

Nu venter der et derby, som på mange måder bliver interessant. Et derby med så voldsomme tilskuerrestriktioner, at Ståle Solbakken ville have det rykket, og et derby, hvor nyindkøbte Wilczek skal stå over for de mænd, der var hans holdkammerater for et halvt år siden.

Et derby uden tilskuere er som en festival uden øl, og det bliver en tom fornemmelse.

Det er et tilbagevendende højdepunkt som fodboldfan, men vi må også bare være realistiske: Covid-19 fortsætter sin pandemiske hærgen, og vi skal passe på hinanden (og så kommer der jo heldigvis et derby igen). Selv om det er brandærgerligt, må jeg også indrømme, at det mest interessante for mig i dag bliver Wilczeks møde med Brøndby – selv om det selvsagt også havde haft lidt mere ’schwung’, hvis der havde været fyldt i Parken.

Gør nu noget

I mine øjne befinder FCK sig i en ret stor krise, som jeg lige nu har enormt svært ved at vurdere, om der overhovedet er nogen, der tager alvorligt?

En krise, som måske kunne mindskes ved at gøre et par gode transferhandler, men heller ikke der synes jeg, at vi har spillet med de muskler, som de fleste efterhånden forventer, at vi spiller med.

For hvad har vi egentlig fået ud af transfervinduet indtil videre? Ikke nok, ser det ud til.

Det virker ikke, som om der overhovedet er styr på, hvad det er, der mangler på holdet. Der er stadig tid til at finde dygtigt spillere, og jeg vil se noget aktion.

Hvilke positioner trænger til en forfriskning? Et par nye ben, nye øjne, måske endda et nyt mindset?

Og apropos mindset: Er det i virkeligheden der, problemet ligger?