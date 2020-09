Holger Rune gør kort proces i sin første internationale finale

Direkte sport i tv Søndag 20. september TV 2 10.25 Motorsport: Le Mans 15.35 Cykling: Tour de France, 21. etape TV3+ 14.00 Fodbold: FC København-Brøndby 19.00 Golf: US Open 02.20 Am. fodbold: Seattle-New England TV3 Sport 13.55 Håndbold: T. Esbjerg-Bukarest (k) 16.10 Fodbold: RB Leipzig-Mainz 18.00 Fodbold: Vejle-SønderjyskE 21.30 Dart: World Series finaler TV3 Max 13.00 Fodbold: Nice-Paris SG 16.45 Fodbold: Ajax-Waalwijk 19.00 Am. fodbold: Indianapolis-Minnesot 22.20 Am. fodbold: LA Chargers-Kansas Xee 13.00 Fodbold: Southampton-Tottenham 15.00 Fodbold: Newcastle-Brighton 17.30 Fodbold: Chelsea-Liverpool 6’eren 12.00 Motorsport: Rally CANAL 9 16.00 Fodbold: Randers FC-AGF Eurosport 1 15.40 Cykling: Tour de France Eurosport 2 10.50 Superbike: VM-afdeling 14.00 Fodbold: OB-FC Nordsjælland TV 2 Sport X 15.00 Fodbold: Genoa-Crotone 18.30 Fodbold: Fodbold: Betis-Valladolid 21.00 Fodbold: Sociedad-Real Madrid 01.30 Basketball: LA Lakers-Denver Vis mere

Tennis. 17-årige Holger Rune kronede en flot uge i schweiziske Klosters med at vinde karrierens første seniorfinale på ITF-niveau – det tredjehøjeste niveau efter ATP og Challenger. Mens teenageren i sine fire første optrædener i Schweiz havde været ude i smådramatiske tresætskampe, blev finalen en mere ensidig forestilling, som Holger Rune på gruset vandt 6-4, 6-2 over den 20-årige hollænder Jesper De Jong, der er nummer 368 på verdensranglisten. Holger Rune samtidigt 22.600 kroner i præmiepenge og 20 ranglistepoint.

Basketball. Milwaukee Bucks’ græske spiller Giannis Antetokounmpo er kåret som denne sæsons mest værdifulde spiller, MVP, i NBA. 101 pressefolk afgiver stemmerne, og LeBron James, der er tre sejre fra at have sikret Los Angeles Lakers en plads i NBA-finalen, blev en utilfreds nummer to i afstemningen. »Det gjorde mig skidesur, for ud af 101 stemmeberettigede fik jeg kun 16 førstepladsstemmer«, siger James ifølge Ritzau. »Jeg siger ikke, at vinderen ikke fortjente MVP-titlen. Men jeg blev skidesur. Og jeg er sluttet som nummer to mange gange i min karriere – både i mesterskabskampen og nu fire gange som MVP«, vrisser James.

Cykling. 21. og sidste etape af Tour de France byder på 132 kilometer fra Mantes-la-Jolie til Paris Champs-Élysées. Sam Bennett (Quick-Step), Caleb Ewan (Lotto Soudal) og Mads Pedersen (Trek) er blandt dagens favoritter. Der er etapestart 15.45 og rytterne er i mål kl. ca. 19.

Fodbold. Et glansløst Manchester United-hold indledte lørdag aften sæsonen med at tabe 1-3 til upåagtede Crystal Palace på hjemmebane. Klubbens deltagelse i Europa League-slutspillet i august har ifølge manager Ole Gunnar Solskjær gjort, at holdet kun har spillet en træningskamp op til den nye sæson. »Vi har brug for at få kampe i benene og blive skarpe. Det vil blive bedre, men lige nu har vi en del at indhente«, siger Solskjær ifølge BBC. Andetsteds i Premier League sejrede Arsenal i lokalopgøret mod West Ham med 2-1 på en scoring af Edward Nketiah i 85. minut. Det var Arsenals anden sejr og holdet topper tabellen side om side med Everton og Crystal Palace.

Fodbold. Premier League-klubben Leicester har lejet AS Romas 23-årige tyrkiske offensivspiller Cengiz Ünder frem til næste sommer.

Golf. En runde i 65 slag katapulterede den 21-årige amerikaner Matthew Wolff helt til tops efter 3. runde af US Open på Winged Foot GC i New York. Samlet har Matthew Wolff brugt 205 slag og er dermed to slag bedre end landsmanden Bryson DeChambeau og fire slag bedre end Louis Oosthuizen fra Sydafrika.

Motorsport. Med en semifinaleplads blev Leon Madsen bedste dansker ved speedway-grandprixet i Prag lørdag aften. Mikkel Michelsen og Niels-Kristian Iversen sluttede som nummer 14 og 15 i løbet, der blev vundet af polske Bartosz Zmarzlik, der også sejrede fredag i Prag og fører i den samlede VM-stilling.

Dans. Errol Williamson og Ami Williamson fik bronze, da der lørdag blev afviklet EM i 10-Dans i Aarhus. Det russiske par Semen Khrzhanovskiy og Elizaveta Lykhina vandt guld foran Earle Williamson og Veronika Myshko, der stiller op for Ukraine. Og studser man over de mange Williamson-navne, er der en god grund til det. Earle, Errol og Ami er yngre søskende til australske Ashli Williamson, der i mange år dominerede sporten med partneren Bjørn Bitsch.