Højskolelærer: Kampsport har så meget andet at byde børn end show og machokultur

Udsendelsen ’Så er der slåskamp på DR2’, der blev vist 12. september, svigtede muligheden for at fremhæve lighederne og forskellene mellem kampleg som idrætsundervisning, kampsport som klubidræt og mixed martial arts (MMA) som voldelig underholdningsindustri.

Resultatet bliver formentlig, at forældre, lærere og pædagoger bliver endnu mere forskrækkede og fordømmende i forhold til kampsport og børns kampleg. Og det er uheldigt.

Sportsdebat Martin Sækmose Lykkegaard Højskolelærer, Gerlev Idrætshøjskole. Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening til sportsdebat@pol.dk

Journalisten Jacob Kildetoft, der har tilrettelagt udsendelsen for DR2, skriver ellers om sig selv på LinkedIn, at han »kan formidle selv de tungeste, sværeste, kedeligste og mest komplicerede emner klart, præcist, underholdende og forståeligt«.

Det er underholdende, men klart og præcist bliver udsendelsen desværre aldrig.

Den krydsklipper nemlig mellem forskellige verdener med store forskelle. Ærgerligt, for udsendelsens foromtale på dr.dk har følgende interessante spørgsmål: Vi har altid brugt vores næver mod hinanden både for alvor, til at løse konflikter og for sjov. Men kan vi som civiliserede mennesker stadig bruge slåskampen til noget positivt og mangler vi den for bedre at kunne komme overens eller bare få afreageret?

Eksminister til kickboxing

Det er ikke specielt opløftende eller fremadskuende, når vi møder den tidligere minister, Manu Sareen. I udsendelsen vil han kæmpe mod sin søn i kickboxing. Han forklarer, at han er optaget af kamp som noget urmenneskeligt. Hvem der er stærkest i familien.

Vi er indlagt til at se Manu Sareen spørge tilfældige unge i et storcenter, om de kan vinde over deres fædre. For mig at se er det udtryk for en simpel machokultur og opretholdelse af hierarkier. Heldigvis har han det sjovt med sine sønner – og det er fint.

Men hvorfor skal vi se Manu Sareen kæmpe med sin søn, Felix, i dunkel belysning og med skummel baggrundsmusik?

Den tidligere minister har fokus på udløsning af aggression som drift. Men det bliver endimensionelt i forhold til de mange andre spændende dannelsespotentialer, som kampsport og kampleg rummer.

Slåskamp som underholdning

Så krydsklippes der til UFC i Las Vegas, hvor vi møder Mark O. Madsen, en af Danmarks bedste og mest interessante atleter. Udsendelsen har fokus på, hvordan Mark jagter den amerikanske drøm om rigdom, frihed og berømmelse. Man får sympati for den hårdtarbejdende atlet. Men også for Marks hustru Maria, der naturligvis er nervøs, når hendes mand gambler med sit helbred i MMA. Men penge skaber ofte en stærk motivation og risikovillighed.

En speaker fortæller, at MMA er en global underholdningsindustri med 40 shows årligt, der transmitteres til 170 lande. Utvivlsomt en god forretning.

Vicedirektør i UFC, Duncan French, hævder at »kamp og MMA og andre typer kampsport er slåskamp. Sådan er det bare. … Det er ligesom gladiatorkampene i Rom. Det er tilskuerne og energien – og kæmpernes engagement, der er hele fortællingen«.

Jeg mener kampsport i den danske idrætskultur er meget anderledes end det, French Duncan argumenterer for.

Børn kæmper for sjov

Børn, der eksempelvis dyrker judo i en judoklub eller leger kampleg i deres idrætsundervisning i skolen, er ikke optaget af at kæmpe for tilskuernes skyld. De kæmper, fordi det er sjovt – og måske også, fordi det er lærerigt, eller fordi kampene give et godt kammeratskab. Det er ikke gladiatorkampe, men med den rette pædagogik kan det blive en smuk og etisk forsvarlig kampkultur med fairplay.

Det er ærgerligt, at udsendelsen ikke er mere kritisk i forhold til MMA-kulturen. Journalisten Jacob Kildetoft er benovet over at være i den venlige Mark O. Madsens selskab, men glemmer i den forbindelse at besvare vigtige spørgsmål som: Hvordan adskiller MMA sig fra kampsport som foreningsidræt i Danmark? Og kan børn og unge afkode fænomenet MMA?

I stedet bruger udsendelsen mange minutter på Mark O. Madsen usunde vægttab. Jacob Kildetoft virker mere fascineret af MMA end kritisk.

Heldigvis kommer vi også en tur forbi Bellahøj skole, der er i gang med et 8-ugers forløb i skolebrydning. Brydetræner og konsulent, Rami Pandura Zouzou, fortæller om fordelene ved skolebrydning. Idéen er at man – i modsætning til mange andre skoler – lærer børnene hvordan de kan slås med hinanden.

Rami Pandura Zouzou formidler de pædagogiske potentialer kampleg og brydning har i forhold til idrætsundervisning og børns legekultur. Brydning skal være sjovt, men børnene skal også lære at sætte egne grænser og forstå andres grænser. Træneren er efter min mening en kompetent mand med et stort hjerte for brydning.

Det gør, at udsendelsen faktisk bliver spændende, men desværre kun kortvarigt. Spændende temaer som kropskontakt, empati og konflikthåndtering nævnes kort, men udfoldes ikke, inden der igen krydsklippes til MMA eller Manu Sareen.

Primitiv fremstilling

I udsendelsen møder vi dog også idrætsprofessor Hans Bonde fra Københavns Universitet, der som sædvanlig udtaler sig nuanceret om alt, hvad der har med idræt at gøre.

Hans Bonde nævner, at det er vigtigt, at vi mennesker ikke kun dannes bogligt, men også kropsligt. Han ser en udfordring i, at alle slåskampe i dag har en uheldig lavstatus.

Men både MMA-kulturen generelt og indslaget med Manu Sareen bidrager netop til denne lavstatus ved ensidigt at fremstille kampsport som noget primitivt.

Som højskolelærer på Gerlev Idrætshøjskole i blandt andet kampsport ærgrer det mig, når jeg møder børn, unge, idrætsundervisere, pædagoger og forældre, der tager afstand fra alle form for kampsport.