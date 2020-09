Træner vinder magtkamp med Messi: Barcelona sælger uønsket målmaskine til Atlético

Direkte sport i tv Torsdag 24. september TV 2 Sport 12.00 Tennis: WTA Strasbourg (k) 14.40 Cykling: VM - enkeltstart, elite (k) 20.00 Håndbold: Viborg-Herning/Ikast (k) TV3+ 18.00 Fodbold: Vik. Plzen-SønderjyskE 21.00 Fodbold: Bayern München-Sevilla 02.15 Am. fodbold: Jacksonville-Miami TV3 Sport 18.45 Håndbold: Kiel-Nantes (m) 20.45 Håndbold: Barcelona-Celje (m) TV3 Max 20.45 Fodbold: Lincoln-Liverpool 6’eren 20.00 Fodbold: FC København-P. Gliwice CANAL 9 19.45 Fodbold: Europa League Eurosport 1 15.30/20.00 Snooker: European Masters Eurosport 2 10.00 Tennis: French Open - kvalifikation 20.45 Fodbold: Man. City-Bournemouth 21.00 Golf: Sony Open in Hawaii TV 2 Sport X 12.30 Tennis: ATP Hamburg Open (m) 00.25 Basketball: Boston-Miami 03.00 Basketball: LA Lakers-Denver

Fodbold. Luis Suárez skifter efter seks år og et hav af titler samt 198 scoringer fra FC Barcelona til Atlético Madrid. Atlético Madrid står til at betale Barcelona seks millioner euro, ca. 45 millioner kroner, via bonusser som en del af handlen, oplyser klubben. I Madrid-klubbens angreb skal Suárez udgøre en erstatning for spanieren Álvaro Morata, der er blevet lånt ud til Juventus. Den nye Barcelona-træner Ronald Koeman gjorde det efter sin entre hurtigt klart, at den 33-årige angriber, der i nyere tid kun overgås af Lionel Messis 634 mål, ikke indgik i hans planer for et rekonstrueret Barcelona-mandskab.

Lionel Messi truede efter katastrofen i Champions League mod Bayern München med at forlade klubben og ifølge spanske iagttagere har han været komplet uforstående overfor den nye træners ønske om at skille sig af med målmaskinen Luis Suárez. Den magtkamp vandt Ronald Koeman. Om Koeman også kan vinde på banen, får vi svar på søndag, når Barcelona indleder sæsonen i La Liga med en hjemmekamp mod altid giftige Villarreal.

Amerikansk fodbold. Den danske National Ligaen opgiver at færdigspille indeværende sæson. Det er blevet umuliggjort af de nyeste coronarestriktioner, hvor forsamlingsforbuddet er sænket fra 100 til 50 personer, skriver Ritzau. Der er ganske enkelt for mange spillere på holdene, til at det kan lade sig gøre at afvikle kampe, hvor maksimalt 50 personer samles. National Ligaen var nået til semifinalerne.

Fodbold. To stjerneskuespillere – Deadpool-stjernen Ryan Reynolds og kollegaen Rob McElhenney – har kastet deres kærlighed på den traditionsrige walisiske klub Wrexham, der spiller i National League, den femtebedste række i det engelske ligasystem. I en meddelelse fra fanorganisationens bestyrelse, som ejer klubben, lyder det ifølge Ritzau, at 97,5 procent af 1.223 medlemmer har stemt for at fortsætte forhandlinger med de to skuespillere om overtagelse af klubben. Wrexham slog i 1990 Lyngby ud af Europa Cuppen for pokalvindere.

Fodbold. Norske Molde var bagud to gange og kom foran 3-2 i hjemmekampen mod Ferencvaros fra Ungarn, men måtte nøjes med 3-3, da gæsterne fik udlignet på straffespark kort før tid. Ferencvaros kan dermed nøjes med at spille 0-0 i returkampen og derved kvalificere sig til gruppespillet i Champions League. Dinamo Kijev sejrede 2-1 i Gent og Olympiakos vandt 2-0 hjemme over Omonia Nicosia og er dermed godt på vej i det lukrative gruppespil.

Fodbold. Chelseas nye tysker Kai Havertz scorede hattrick, da London-klubben på hjemmebane besejrede Barnsley 6-0 i Liga Cuppen. Onsdagens mest profilerede kamp mellem Premier League-topklubberne Leicester og Arsenal sluttede med en 2-0-sejr til Arsenals gæster. Kasper Schmeichel var ikke i Leicesters trup.

Fodbold. Superligaklubben Vejle har indgået en toårig aftale med den 24-årige franskmand Kevin Yamga. Han har senest spillet for portugisiske Desportivo Aves.

Corona. Man må fortsat godt sende sine børn til træning i badminton, fodbold eller andre sportsgrene, men børn og unge bør aflyse eller melde afbud til alle sociale arrangementer i forbindelse med skole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser i lyset af stigende coronasmitte. Sådan lyder det i præciserende pressemeddelelser fra de store idrætsorganisationer Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI i kølvandet på uklare oplysninger fra Børne- og Undervisningsministeriet.