Miserabelt vejr vil give et fantastisk cykelløb med belgisk vinder

Verdensmesterskaberne i landevejscykling er i gang – og endda kun en uge efter en sindsoprivende afslutning på Tour de France. Bjergryttere, klassikerryttere, puncheurs og andet godtfolk har en reel chance for at iklæde sig cykelsportens allersmukkeste trøje efter søndagens strabadser.

Oprindeligt skulle mesterskaberne have fundet sted i Schweiz, men covid-19-pandemien satte en stopper for det, og Italien sprang til, da chancen bød sig. Italienerne er sultne efter sidste år, hvor Mads Pedersen baskede en selvsikker Matteo Trentin, og det traditionsrige land skal hele 12 år tilbage for at finde sin seneste verdensmester. De har fundet en rute, der tilgodeser mange af deres egne ryttere, og det manglede da også bare.

Ruten i og omkring Imola, som er en kommune tilhørende Bologna, er på 9 omgange a cirka 29 kilometer. Det svarer til knap 260 kilometer og næsten 5.000 højdemeter – begge tal er større end på nogen af årets Tour de France-etaper. Du tænker måske, at der så må være nogle svære bjerge på ruten, men det er der ikke. Til gengæld er der to stigninger på omgangen, som begge er knap tre kilometer lange – ens for begge er, at de over én af kilometerne stiger med cirka 10 procent. Den slags trækker sgu tænder ud i det lange løb.