City reagerer på nederlag ved at bruge over en halv milliard på forsvarsspiller

Direkte sport i tv Mandag 28. september TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Kolding-Fredericia (m) TV3+ 21.15 Fodbold: Liverpool-Arsenal TV3 Sport 19.00 Fodbold: FC Nordsjælland-Lyngby 2.10 Am. fodbold: Baltimore-Kansas City Xee 18.45 Fodbold: Fulham-Aston Villa Eurosport 1 10.55 Tennis: French Open Eurosport 2 10.55 Tennis: French Open TV 2 Sport X 20.45 Fodbold: Bologna-Parma 2.20 Basketball: Denver-LA Lakers

Fodbold. Manchester City tabte søndag hele 5-2 i Premier League på eget græs til Leicester. Det var første gang i 686 kampe som manager, at et af City-bossen Pep Guardiolas mandskaber indkasserede fem mål: »Jeg har ikke tænkt mig at give op, jeg må prøve at finde løsninger«, sagde Guardiola ifølge Ritzau. Løsningen er nu fundet. Han hedder Ruben Dias, er 23 år og kommer fra portugisiske Benficas talentfabrik – og så koster han ifølge en børsmeddelelse på Benficas hjemmeside i øvrigt 506 millioner kroner. Som en del af transfersummen sender englænderne den 32-årige argentiner Nicolas Otamendi til Benfica for 111 millioner kroner.

Ishockey. Henrik Bach Nielsen stopper næste sommer som formand i Danmarks Ishockey Union. Han vil i stedet satse på en toppost i internationalt regi. »Jeg glæder mig til at give den danske formandsdepeche videre til en ny og skarp forperson. Jeg vil se frem til et godt samarbejde med vedkommende og forsøge at give al min erfaring videre, samtidig med, at jeg arbejder for Danmark i internationalt regi«, siger Henrik Bach Nielsen i en pressemeddelelse.

Håndbold. Den danske landstræner Nikolaj Jacobsen er blevet angrebet af tyrkiske hackere, som har forsøgt at afpresse ham for penge. Det skriver B.T. »De har taget min mail, Facebook og Instagram fra mig. Og så ville de have 5.000 dollar (cirka 32.000 kroner) eller nogle bitcoins for at give mig mine konti tilbage«, siger landstræneren og tilføjer: »Så sagde jeg: ’Det er fint, I beholder dem bare’. Og så er jeg startet forfra med nye profiler på Facebook og Instagram«.

Tennis. Holger Rune er avanceret 150 pladser på verdensranglisten og er nu nummer 576. Det sker, efter at den 17-årige søndag tabte finalen i en turnering i Spanien. Hos kvinderne er Clara Tauson nummer 188. Tausons kamp i 1. runde af French Open i Paris mod amerikaneren Jennifer Brady (seedet 21) afvikles formentlig tirsdag, men kan blive udsat, da det mandagen blev indledt med regn i Paris, hvor kun en arena kan afvikle kampe under tag.

Fodbold. Juventus var bagud to gange i udekampen mod Roma, men begge gange fik Cristiano Ronaldo udlignet, så mestrene kunne rejse hjem med 2-2 og et point. Cristiano Ronaldo tilskriver æren for sejren til den nye Juve-træner Andrea Pirlo. »Holdet er forbedret. Jeg ser os meget gladere, og vi arbejder hårdt med et smil«, fortæller Ronaldo ifølge nyhedsbureauet Reuters. »Det er blevet sjovere. Vi har bolden mere og skaber flere chancer. Det tillader os at løbe større risici og gøre uventede ting«, uddyber Paulo Dybala.

Fodbold. Barcelona fik sent søndag en fremragende start på La Liga, da Villarreal blev slået på hjemmebane med 4-0. Ansu Fati scorede to gange i de første 20 minutter, inden Lionel Messi og et selvmål havde afgjort opgøret allerede før pausen.

Basketball. Det bliver Miami Heat, der skal dyste mod LA Lakers i dette års finaleserie i NBA. Miami sejrede natten til mandag 125-113 mod Boston Celtics og bragte sig dermed foran 4-2 i bedst af 7 kampe-serien. Første finalekamp spilles onsdag i NBA-boblen i Disney World i Florida.

Golf. Med en afsluttende runde i 68 slag sluttede Sebastian Cappelen på 277 slag total i PGA Tour-turneringen Corales Puntacana i Den Dominikanske Republik. Her sejrede amerikaneren Hudson Swafford med 270 slag.