Superligaens 3. runde: Veloplagte nordsjællændere sætter Lyngby på plads med 4 mål i 2. halvleg

Superligaen 3. runde Lørdag FC Midtjylland-Randers FC 1-0 Søndag AGF-OB 4-2 Sønderjyske-AaB 3-1 Brøndby-Horsens 2-1 Vejle-FC København 2-2 Mandag 19.00 FCN-Lyngby (TV3 Sport)

Alle resultater og stillingen

FC Nordsjælland - Lyngby 4-1

0-1 Kasper Jørgensen (42), 1-1 Ulrik Yttergård Jenssen (50), 2-1 Kamal-Deen Sulemana (54), 3-1 Magnus Kofod Andersen (76), 4-1 Kamal-Deen Sulemana (80)

FC Nordsjælland fik sæsonens første superligasejr, da holdet besejrede lokalrivalerne Lyngby med 4-1 på hjemmebane.

Lyngby kunne ellers gå til pausen foran med 1-0, men FC Nordsjælland vendte det hele på hovedet med en stærk anden halvleg. Ghaneseren Kamal Deen Sulemana lyste blandt andet op med to mål.

Sejren kom i hus takket være et solidt overtag i boldbesiddelse og målchancer. Særligt Lyngbys to backs kom på overarbejde, da hjemmeholdet ofte angreb over kanterne.

Det tvang gæsterne langt tilbage, og ofte havnede Lyngby med fem mand i forsvarskæden. Til gengæld truede Lyngby den anden vej med flere farlige omstillinger, når muligheden bød sig.

Med sejren avancerer FC Nordsjælland til femtepladsen med fire point, mens Lyngby fortsat er uden sejr og blot har skrabet et enkelt point sammen i de første tre runder. Det placerer holdet under nedrykningsstregen.

Hjemmeholdet startede godt, og Isaac Atanga kom til to gigantiske chancer i første halvleg, men manglede skarphed.

Det blev straffet af Lyngbys Kasper Jørgensen i den anden ende, da han fik sparket en ripost i mål kort før pausen. Her skulle der VAR til at konstatere, at bolden havde krydset stregen.

Hjemmeholdet kom flyvende ud til anden halvleg, og det gav pote efter bare fem minutter.

Først udlignede forsvarsspilleren Ulrik Yttergård Jenssen, da han kom forrest på et hjørnespark, som han styrede i nettet med en kontrolleret inderside.

Bare fire minutter senere var den gal i Lyngby-defensiven igen, da Kamal Deen Sulemana kom til en fri afslutning i feltet og gjorde det til 2-1.

Efter 2-1-scoringen faldt Lyngby sammen, og hjemmeholdet satte trumf på i kampens sidste kvarter.

Magnus Kofod Andersen gjorde det til 3-1, inden Kamal Deen Sulemana kronede en flot indsats med at krølle bolden helt op i hjørnet til slutresultatet 4-1.

Vejle - FC København 2-2

0-1 Peter Ankersen (5) 0-2 Kamil Wilczek (61) 1-2 Allan Sousa (62) 2-2 Raphael Dwamena (90+2)

Oprykkerne fra Vejle fik fortjent 2-2 mod FC København, da ghanesiske Raphael Dwamena med et flot frisparksmål i overtiden forværrede københavnernes krise i Superligaen.

Vejlenserne var ellers bagud med 0-2 midt i anden halvleg, men på to flotte mål af først brasilianske Allan Sousa og siden Dwamena fik holdet et enkelt point med fra det underholdende opgør.

Vejle var trods de to FCK-mål hele kampen igennem banens bedste hold, mens vicemestrene fra FCK aldrig fik spillet til at flyde.

FCK fortsætter dermed klubbens forfærdelige start i Superligaen, hvor det kun er blevet til et point i tre kampe.

Vejle derimod kan notere sig fire point.

Blandt FCK-målscorerne var blandt andre højrebacken Peter Ankersen, der i går vendte hjem til FCK efter et år i italienske Genoa.

Han fik chancen fra start, og han kvitterede prompte.

Efter bare fire minutter sørgede Ankersen nemlig for en drømmestart på sit comeback i hovedstadsklubben.

Han var listet med frem i højre side, hvor han med en fantastisk halvflugter sendte kuglen i det lange hjørne og bragte FCK på 1-0.

Vejle satte herefter udligningsjagten ind og viste sig med flot spil og mange chancer som første halvlegs klart bedste hold.

Manglende skarphed og en feberredning fra svenske Karl-Johan Johnsson i FCK-målet var dog medvirkende til, at Vejle ikke fik omsat overtaget før pausen.

Efter pausen fortsatte Vejle de gode takter, men efter en times spil måtte hjemmeholdet igen indkassere et mål.

Denne gang var det FCK-målmageren Kamil Wilczek, der satte en inderside på et indlæg og dermed fordoblede føringen.

Bare minuttet senere skabte brasilianske Sousa dog igen spænding i kampen, da han med et tørt hug helt op i krogen scorede til 1-2.

Dybt inde i overtiden fik oprykkerne så udligningen i kassen, da den indskiftede Dwamena sendte bolden helt op i krogen efter et frispark.

Foto: Lars Poulsen For anden kamp i træk scorede 20-årige Jesper Lindstrøm (nr. 2 fra venstre), da Brøndby besejrede AC Horsens.

For anden kamp i træk scorede 20-årige Jesper Lindstrøm (nr. 2 fra venstre), da Brøndby besejrede AC Horsens. Foto: Lars Poulsen

Brøndby - AC Horsens

1-0 Jesper Lindstrøm (5) 2-0 Simon Hedlund (45+1) 2-1 Michael Lumb (90+1)

Brøndby fortsatte søndag eftermiddag en perfekt indledning på sæsonen.

Tredje sejr ud af tre mulige blev det således til på hjemmebane, hvor AC Horsens blev besejret med 2-1 i Superligaen.

Dermed topper vestegnsklubben landets bedste fodboldrække.

AC Horsens må samtidig sande, at livet uden cheftræner Bo Henriksen, der denne sommer blev erstattet af Jonas Dal, hidtil har været svært. Sæsonens første tre kampe er endt med tre nederlag for det nuværende bundhold.

Søndagens opgør blev afviklet i mildt efterårsvejr på et affolket Brøndby Stadion med blot nogle få tilskuere til stede på den ene langside.

På grund af coronarestriktioner må der maksimalt være 500 personer - inklusive blandt andre spillere, trænere og presse - på de danske stadioner.

De pointløse gæster fra AC Horsens kom aggressivt ud til søndagens opgør uden dog for alvor at finde frem til de helt store chancer.

I stedet begyndte Brøndby hurtigt at vise tænder, og efter godt ti minutter bragte hjemmeholdet sig også foran.

20-årige Jesper Lindstrøm gled elegant forbi Horsens-forsvaret og udplacerede målmand Matej Delac med et resolut langskud i det korte hjørne. Et mål, der til forveksling lignede Lindstrøms scoring i seneste spillerundes 2-1-sejr over ærkerivalerne fra FCK.

Horsens svarede godt igen og tilkæmpede sig flere gode chancer i første halvleg. Det lykkedes dog ikke at passere Marvin Schwäbe i Brøndby-målet.

Der var samtidig sprækker i Horsens-defensiven, og det udnyttede værterne ved at slå flere farlige omstillinger.

Kort før pausen blev det omsat til scoring, da en afslutning fra Simon Hedlund blev rettet en smule af og sejlede over målmand Delac.

Horsens sad i anden halvleg også på spillet i store perioder.

Rigtig farligt blev det dog sjældent for gæsterne, og Brøndby virkede generelt til at føle sig i fin kontrol foran med 2-0.

Brøndby gav i de afsluttende minutter comeback til Rezan Corlu, der er tilbage i klubben efter at have været udlejet til Lyngby.

Selv om det ikke blev til det helt store, afsluttende pres fra Horsens, så bragte Michael Lumb en smule spænding tilbage i opgøret, da han gjorde det til 1-2, netop som den ordinære spilletid udløb.

Gæsterne havde dog ikke tid nok til at fuldende et comeback, og trods en tapper indsats endte det altså med et nyt nederlag.

Næste opgave for Brøndby er en udekamp mod Randers. Horsens skal på endnu en svær opgave, når FC Midtjylland kommer på besøg.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

AGF - OB 4-2

1-0 Albert Grønbæk (4) 1-1 Issam Jebali (9) 2-1 Bror Blume (71) 3-1 Patrick Mortensen (71) 3-2 Issam Jebali (74) 4-2 Casper Højer Nielsen (80)

AGF tog sæsonens anden sejr i Superligaen, da OB søndag eftermiddag på Ceres Park i Aarhus blev slået 4-2.