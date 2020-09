DBU: Lad os sammen sparke sexismen og den dårlige opførsel langt ud af banen

»Møgluder«.

18-årige Julie Alsbro er fodbolddommer og måtte til en Serie 4-kamp i begyndelsen af september lægge øre til mere, end hvad der er acceptabelt. Også ordene »Du er så fucking ringe« og spyt og skub fra en spiller var dagens menu for den unge dommer.

Episoden har været omtalt i en række artikler i Politiken de seneste dage og hos diverse andre medier.

Det, som Julie Alsbro har været udsat for, er både tåbeligt, uacceptabelt og hører bestemt ingen steder hjemme. Heller ikke på fodboldbanen. Ingen dommere, hverken mænd eller kvinder, skal være skraldespand for stupide ytringer fra spillere og i dette tilfælde ytringer, som Julie har oplevet som sexistisk, krænkende og nedsættende.

Det går imod alt det arbejde, som DBU og de mere end 1.600 klubber hver dag yder for at gøre fodboldens verden til et godt sted at være. Og hvor man selvfølgelig skal opføre sig ordentligt og inden for lovens rammer. Det gælder for alle landets mere end 126.000 frivillige og 325.000 fodboldspillere. Voksne som børn. Mænd som kvinder. Unge som ældre.

Kampagner for god opførsel

I de senere år er der lavet kampagner for god opførsel og diversitet i form af antihomofobikampagner og ’Husk respekten’, der sætter fokus på forældres og tilskueres adfærd. Det arbejde er tydeligvis ikke færdigt, og vi fortsætter kampen, til vi har vundet. For vi vil ikke acceptere dårlig opførsel, hvad end det handler om racisme, sexisme, homofobi eller andre former for diskrimination.

Fodbold er mangfoldighedens sport, hvor der er – og skal være – plads til alle. Derfor fik vi som den første idrætsgren sat tal på mangfoldigheden i dansk fodbold i en rekordstor undersøgelse, der så dagens lys i begyndelsen af året. Resultaterne bliver nu drøftet, og DBU vil på den baggrund præsentere konkrete initiativer for et endnu mere mangfoldigt fodboldfællesskab.

Det er vigtigt at slå fast, at den episode, som Julie Alsbro har oplevet, ikke tolereres. Og det er naturligvis aldrig dommerens skyld. Det skal Julie heller ikke føle. Hun udfører en frivillig gerning som dommer, og den frivillighed sætter vi pris på. For ingen frivillige – ingen fodbold.

Flere dommere som Julie, tak

I fremtiden ønsker vi flere dommere som Julie, så dommerverdenen også afspejler det samfund, vi lever. Fodbold er og har længe været en mandsdomineret verden. Men det ændrer ikke på, at kalenderen siger 2020, og der selvfølgelig også skal være plads til kvindelige dommere. Jeg håber derfor ikke, at denne episode vil afskrække andre, som ønsker at dømme fodboldkampe i fremtiden.

Spilleren, der råbte ad Julie Alsbro, fik seks spilledages karantæne af DBU Jyllands disciplinærudvalg. Et udvalg, som er en uafhængig instans valgt af klubberne. Det betyder, at jeg ikke kan blande mig, da det er en uafhængig instans. Det samme gør sig gældende i den virkelig verden, hvor Folketinget ikke kan blande sig i en byretsdom i hverken Kolding eller Kalundborg.

I DBU og DBU Bredde evaluerer vi løbende og kigger på, om der er behov for ændringer i forhold til straffe. Og det kan jeg blande mig i.