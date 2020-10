Tre runder med VAR: Klare og åbenlyse fejl er faktisk blevet rettet

Jonas Dal var alt andet end tilfreds med, at han i sin allerførste kamp som træner i AC Horsens skulle opleve, at et gult kort til forsvarsspilleren Bjarke Jacobsen blev vekslet til et rødt for en hård tackling af Alhaji Kamara fra Randers FC.

Søndagen efter ramte irritationen alle de relativt få tilstedeværende på Nature Energy Park i Odense, da kampen mellem OB og FC Nordsjælland endte med 11 minutters overtid på grund af en teknisk fejl.

Men det er vel i store træk også, hvad der har været af nævneværdige knaster i scenegulvet under introduktionen af VAR –Video Assistant Referee – i Superligaen. Altså er det gået ret præcist, som formanden for DBU’s dommerudvalg, Michael Johansen, forudså inden sæsonstarten.