Utilfredse fans ventede på spillerne, mens Solbakken lagde sig fladt ned: »Den mørkeste dag i min tid i FCK«

Det var intenst, selv om der ikke så ud til at blive sagt mange ord. FCK-fansene kunne grundet corona ikke udtrykke deres utilfredshed med torsdagens 0-1-nederlag til HNK Rijeka i Europa League-kvalifikationen fra Parkens tribuner. Men en gruppe på 30-40 mørkklædte fans valgte at stå i omkring fem kvarter efter kampen nær parkeringspladsen bag den ene sidetribune over mod Østerbro Stadion.

Med lange øjne fulgte de spillerne og til sidst Ståle Solbakken, der skulle passere dem for at komme hen til deres respektive biler og køre, hvad der nok føltes som ekstra lange ture hjem inden en givetvis søvnløs nat.

Rasmus Falk endte med at stå og tale med et par af de utilfredse fans i omkring 10 minutter. Det foregik roligt, og uden at hverken sikkerhedsfolk eller de par betjente på stedet skulle gribe ind.