FCK's komiske selvmål er blevet et kæmpehit på internettet

Direkte sport i tv Fredag 2. oktober TV 2 Sport 19.30 Ishockey: Odense-SønderjyskE TV3+ 19.00 Fodbold: Randers-Brøndby TV3 Sport 19.00 Speedway: Toruns Grand Prix 22.00 Motorsport: IndyCar TV3 Max 21.00 Fodbold: Paris SG-Angers 6’eren 13.00 Fodbold: Europa League-lodtrækning Eurosport 1 10.55 Tennis: French Open Eurosport 2 10.55/16.45 Tennis: French Open 15.00 Cykling: BinckBank Tour 22.00 Golf: PGA Tour TV 2 Sport X 20.45 Fodbold: Fiorentina-Sampdoria 3.00 Basketball: LA Lakers-Miami

Vis mere

Fodbold. Ragnar Sigurdsson gled, Victor Nelsson snublede over ham og Peter Ankersen blev ramt af bolden til et af de komiske og mest bizarre selvmål, der sendte FC København ud af Europa League med et 1-0-nederlag mod Rijeka. Mens de græmmer sig i FCK, griner de ude i verden. Klippet af selvmålet er foreløbig set over 5 millioner gange på twitter.

Motorsport. Den japanske Honda-fabrik trækker sig fra formel 1 ved udgangen af 2021-sæsonen. I en pressemeddelelse angiver bilproducenten, at bilindustrien er i en historisk og helt unik transformationsproces. Honda har sat sig som mål, at være co2-neutral i 2025, hvilket er kraftigt medvirkende til, at deres engagement i formel 1 siden 2015 nu begraves. »Honda har brug for at kanalisere sine virksomhedsressourcer inden for forskning og udvikling over i områder, der fokuserer på fremtidige motorer og energiteknologier, herunder brændselscellekøretøjer og batteriteknologier«, meddeler Honda, der leverer motorer til formel 1-seriens Red Bull og AlphaTauri-hold i endnu en sæson.

Fodbold. Det hører til sjældenhederne, at den danske landsholdsanfører Simon Kjær er kampafgørende i modstandernes straffesparksfelt, men sådan var det torsdag aften, da AC Milan sled sig videre til gruppespillet i Europa League. Milan og Rio Ave havde spillet sig frem til et 2-2-resultat efter 120 minutter, hvorfor afgørelsen skulle findes i en straffesparkskonkurrence. I en langstrakt forestilling sparkede Simon Kjær to gange og scorede to gange på udebane mod portugiserne, der blev endegyldigt sænket, da Kjær eksekverede til 9-8 og Aderian Santos derefter brændte.

Fodbold. AC Milan og Simon Kjær skal møde Celtic, Lille og Sparta Prag i Europa Leagues gruppespil. Det står klart efter lodtrækningen fredag, der sluttede med følgende sammensætninger:

Gruppe A: AS Roma, Young Boys, CFR Cluj, CSKA Sofia

AS Roma, Young Boys, CFR Cluj, CSKA Sofia Gruppe B: Arsenal, Rapid Wien, Molde, Dundalk

Arsenal, Rapid Wien, Molde, Dundalk Gruppe C: Leverkusen, Slavia Prag, Hapoel Beer-Sheva, Nice

Leverkusen, Slavia Prag, Hapoel Beer-Sheva, Nice Gruppe D: Benfica, Standard Liege, Rangers FC, Lech Poznan

Benfica, Standard Liege, Rangers FC, Lech Poznan Gruppe E: PSV Eindhoven, PAOK, Granada, Omonoia

PSV Eindhoven, PAOK, Granada, Omonoia Gruppe F: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, HNK Rijeka

Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, HNK Rijeka Gruppe G: Braga, Leicester, AEK Athen, Zorya

Braga, Leicester, AEK Athen, Zorya Gruppe H: Celtic, Sparta Prag, AC Milan, Lille

Celtic, Sparta Prag, AC Milan, Lille Gruppe I: Villarreal, Qarabag, Maccabi Tel-Aviv, Sivaspor

Villarreal, Qarabag, Maccabi Tel-Aviv, Sivaspor Gruppe J: Tottenham, Ludogorets, LASK Linz, Antwerpen

Tottenham, Ludogorets, LASK Linz, Antwerpen Gruppe K: CSKA Moskva, GNK Dinamo, Feyenoord, Østrig

CSKA Moskva, GNK Dinamo, Feyenoord, Østrig Gruppe L: Gent, Røde Stjerne, Hoffenheim, Slovan Liberec

Tennis. Frederik Løchte Nielsen er sammen med sin tyske makker Tim Pütz klar til 3. runde i French Opens doubleturnering. Duoen besejrede det stærke newzealandsk-australsk par Michael Venus og John Peers 7-6, 6-3.

Håndbold. GOG er i gruppespillet i European League blevet sat sammen med tyske Rhein-Neckar Löwen, ungarske Tatabanya KC, schweiziske Kadetten Schaffhausen, nordmakedonske HC Eurofarm Pelister og slovenske RK Trimo Trebnje.

Fodbold. FC Københavns exit i Europa League får nu indflydelse på klubbens transferplaner. »Vi havde planer om at hente en kantspiller. Men det bliver svært nu på grund af den økonomiske situation«, siger Ståle Solbakken til Ritzau og tilføjer, at backerne Guillermo Varela og Bryan Oviedo formentlig snart er fortid i klubben.