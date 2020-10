Sprintere i knivskarpt opgør inden nyt voldsomt bjerg tårner sig op i Giroen

I et spurtopgør så hidsigt og tæt, at vinderen ikke med sikkerhed kunne findes med det blotte øje, måtte den 29-årige franskmand Arnaud Démare (Groupama-FDJ) gennem nogle minutters spændt venten, inden han kunne lade jublen få frit løb som første mand over stregen på den 140 km lange 4. etape i Giro d’Italia fra Catania til Villafranca Tirrena.

Målfotoet måtte i brug, før det kunne konstateres, at den franske mester havde besejret den tredobbelte slovakiske eksverdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe) og italieneren Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step) med ganske få centimeter, og Démare befæstede dermed sin position som sæsonens mest vindende rytter.

Trioen, der dystede side om side, førte an i et felt på 82 ryttere, der talte alle de bedst placerede i det samlede klassement med Jakob Fuglsang (Astana) som nr. 29 - en klar understregning af, at den danske podiekandidat ikke ønskede at løbe nogen risiko, hvis der skulle opstå huller i spurten.