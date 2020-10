I månedsvis var det umuligt: Nu løser 'Zanka's FCK-skifte problemer for Solbakken, Hjulmand og hovedpersonen selv

Timingen mindede om noget fra et år forinden. Da FC København ganske opsigtsvækkende og uden forudgående rygtesnak offentliggjorde en aftale med Nicklas Bendtner. Det, bare et kvarter inden transfervinduet lukkede i ved midnat.

Denne gang var FCK i god tid. ’Allerede’ 20 minutter før mandag blev til tirsdag, blev der sendt en pressemeddelelse ud om, at landsholdsspiller Mathias ’Zanka’ Jørgensen vender hjem til hjerteklubben på en lejeaftale for resten af sæsonen fra tyrkiske Fenerbahce.

Manager Ståle Solbakken, fodbolddirektør Daniel Rommedahl og teknisk direktør Frederik Leth fejrede det med nogle øl. Mathias ’Zanka’ Jørgensen lagde via FCK’s sociale medier en kort video ud, hvor han sagde, at det er »pissefedt at være tilbage i København«. Tidligere samme mandag havde han ved Herning Fremads træningsbaner gået og venskabeligt drillet Pione Sisto, der i øjeblikket konstant har en kameramand følgende efter sig i forbindelse med et selvskabt dokumentarprojekt. Måske vidste de, at de snart skal udkæmpe dueller om magten i landets bedste række.